大巨蛋9月20日都審大會 北市兵推

2018年08月31日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

遠雄大巨蛋9月20日將進入北市都市設計審議會大會審查，都審會30日進行討論案，僅都發局及都審會委員到場，未邀請遠雄。會中委員輪番向市府獻策，認為市府應研擬對策且用詞精準，避免遠雄找到突破口，甚至提議「部分拆除」，讓商業棟脫離園區。遠雄痛批，市長不斷強調大巨蛋是通案審查，不會刁難，既然如此何來戰略模擬？

精準用詞 防遠雄突破

大巨蛋原定4月3日舉行都審大會，讓大巨蛋復工露出曙光，但都發局與遠雄對於都審大會討論建築技術規則97、127條看法不一，遠雄3月底突然撤件，直到6月底重新遞件，上個月經都審幹事，市府預定9月20日舉行都審大會。

都發局為讓都審委員掌握進度，昨進行專案討論，根據台灣建築中心2016年審議結果，大巨蛋設計容納的57輛大客車，須於地面層上下客，卻未指明需在基地內或外，遠雄目前規畫，讓大客車停靠松菸文創北側倉庫區靠菸廠路。

局部拆除 議題遭否決

委員王俊雄質疑，基地外停車問題恐非都審會範疇，也從來沒遇過這種問題，他認為，市府不應幫遠雄想交通問題解決方案，遠雄須自己處理。

委員王价巨則建議，大巨蛋被現有框架侷限，提出是否有「局部拆除」可能，把商業棟區隔開來，但都發局長林洲民表示，拆與不拆是BOT合約的規範，並非都審會討論事項。

面對市府提前邀集委員商討對策，遠雄發言人楊舜欽表示，市長不斷強調大巨蛋是通案審查，不會刁難，若是通案且不會刁難，何來研擬攻防戰略？

楊舜欽強調，都審有審議規則，一切按照程序辦理，面對龐大的市府機器及綿密戰術，任何一家廠商都會感到無力，遠雄會堅持依法、依契約處理大巨蛋問題。

(中國時報)