王不見王 侯蘇隔空激烈駁火

2018年08月31日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北城鄉政策建言30日發表會中，國民黨新北市長候選人侯友宜、民進黨新北市長候選人蘇貞昌雖然未狹路相逢，但在都更、辯論等問題上卻是隔空激烈駁火，2人才剛完成登記成為市長候選人，選情就立刻充滿煙硝味。

侯友宜在下午2時半先抵達新北城鄉政策建言會場表示，將繼續推動捷運到哪裡、都更到哪裡政策，如果都更推不動，將依照《建築法》予以斷水斷電；侯友宜也強調，他不是政治人物，會拿出魄力實現居住正義。

針對蘇貞昌陣營一再提出的辯論要求，侯友宜說，辯論有辯論的形式跟規則，該辯論就辯論，大家一起來討論要怎麼樣、用什麼方式進行。

侯友宜強調，「我這一輩子從來不畏懼任何事情」。對於蘇貞昌抨擊三環三線進度太慢、朱市府8年來的市政缺失，侯友宜也反駁表示，新北市政府8年來做了很多事情，都可以接受選民的檢視。

侯強調不畏任何事

稍晚抵達會場的蘇貞昌，再度要求侯辦趕快訂出時間，快接受媒體邀約。蘇表示，辯論不是在辯口才，是向市民報告要做什麼事、怎麼做，市民有知的權利。

另上午「社會住宅推動聯盟」、「房市行動改革組織」、「OURS都市改革組織」、「崔媽媽基金會」四個長期關切住宅政策的民間團體，也與侯友宜對談住宅問題。

蘇指速向市民報告

侯友宜表示，未來上任後會持續與議員溝通，儘速通過「新北市房屋稅徵收率」、「住宅服務中心」這兩項自治條例。同時將透過捷運興建取得的更多回饋拿來做公共托老、公共托育、社會住宅等使用，這才符合照顧弱勢目標。

侯友宜認為，如果地點不適當，社會住宅也可能變蚊子館，「蓋社宅，量是問題、質更是一個問題。」他也發下豪語表示，他若擔任市長「（社會住宅）完工的量會超過朱市長」。

(中國時報)