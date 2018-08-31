桃議員批審計處粉飾總決算

桃園市議會30日進行2017年度總決算報告，議員對於市府執行預算，認為仍要改善。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市議會30日審查2017年度桃園市總決算，市議員謝彰文、舒翠玲等人認為重大公共工程延宕落後、預算執行率偏低，不但社會觀感不佳，還會嚴重造成預算排擠效應。黃婉如議員表示，審計處應該是站在市府角度監督，而非拿天下雜誌報導稱讚市府財政。

歲出保留 市府20億

桃園市2017年度總預算數1022億3438萬餘元，歲出決算應付保留數98億5506萬餘元，占歲出預算數9.64％。

謝彰文表示，歲出預算保留金額排行前5名，包括市政府20億1398萬5000元、交通局16億883萬1000元、工務局14億1398萬5000元、體育局6億9287萬9000元、水務局6億7292萬2000元，5單位加總高達64億7966萬餘元，占了2017年全年度應付保留數65.75％。

不見把關 交差了事

至於歲出保留金額占本預算比例超過3成的排行機關，分別為觀光旅遊局54.19％、體育局 53.69％、交通局40.64％、青年事務局32.36％、文化局30.74％、民政局30.59％。謝彰文說，6局處預算執行率偏低，特別是觀旅局及體育局預算執行率都未過半，應該究責。

審計處對於市府決算並非如過往下重話，甚至還拿天下雜誌報導為例，對市府決算情況輕輕帶過，引發黃婉如不滿，她說審計處沒替大家把關還稱讚，乾脆每人發一本，這樣對嗎？

議員表示，市府各單位都是以一紙公文寥寥數句、行禮如儀交差了事，完全沒有改善的具體作為，審計處及研考會應該提出懲處辦法。

(中國時報)

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