開學復原不及 校長室曬書

2018年08月31日 04:11 中國時報 李其樺 、 張亦惠 ／綜合報導 ／綜合報導

龍崗國小幼兒園的木地板此次淹水全毀，需待經費核定後發包重做。（張亦惠攝）

台南市北門區錦湖國小在823水災損失慘重，不少教室桌椅、電器用品泡湯。30日開學，校長室因為藏書、畢業紀念冊泡水要晾乾，如同「曬書間」。北門國小玉湖分校因校內積水，校方考量學生安全，昨暫將學生接送至本校上課。嘉義縣東石鄉龍崗國小及過溝國中，29日已如期開學，但除教學區外，學生活動區如操場等，尚在清掃復原中。過溝國中校長柯志明表示，學校設備、廚房損失近百萬元。

錦湖國小校長周志強表示，24日深夜學校1樓開始淹水，直到26日水勢才逐漸退去，動員所有教師，還有國軍幫忙，花4天時間才將校舍大致清理完畢，含8名一年級新生在內的全校34名學生昨天開學日皆如期到校上課。

泡水書 堆到無處可坐

周志強說，教室部分課桌椅、圖書、電視和3台冰箱因為泡水無法使用，估計財損達80萬元。另外，校長室數十冊套裝書和畢業紀念冊泡水，只能隨地攤開晾乾，泡水書籍從桌面、沙發堆到地板，幾乎沒有能坐下的地方。

北門國小玉湖分校同樣也是豪雨受災戶，所幸學生上課教室為去年改建完工，建物特別增設階梯墊高，並未遭受洪水衝擊。不過，教職員工辦公室則淹水嚴重，27日起開始清理，並調動2台抽水機進駐才快速復原。校長呂宗憲表示，玉湖分校仍有部分區域積水，加上餐廳需要消毒，暫時將分校11名學生接送至北門國小上課，9月3日清理完畢，就會讓學生回到玉湖分校上課。

龍崗幼兒園 國小上課

嘉義縣東石鄉龍崗國小及過溝國中在823水災中，幾乎全校泡在水中，龍崗國小操場因地勢較周圍道路低窪的關係，操場的水直至29日才抽乾，但由於陰雨綿綿，也無法進入打掃，只好先圍起封鎖線，避免學童踩入泥濘中。校長蔡志賢表示，學校老師在水稍退後便返回學校清掃、消毒，加上國軍的幫忙，主要教學區才能在開學前完成打掃，目前剩下幼兒園部分，因是木地板，必須等經費核定才能發包重做，幼兒園學童暫時到國小教室上課。

過溝國中校長柯志明說，特教班教室、晚自習教室及廚房受損嚴重，美容美髮技藝班的器材也都泡湯，預估損失近百萬，全校完全復原大概還需1周的時間。

(中國時報)