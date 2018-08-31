首張蓮霧保單 70農友將獲賠

屏縣推出全台首張蓮霧保單，約70農戶可望獲賠。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

面對極端氣候，農委會統計每年因災損補助平均達百億元，但仍難以彌補農民損失，屏東縣政府繼去年推出全球首張降水量參數養殖水產保險後，今年再度設計以風速、雨量與溫度三合一的全國首張蓮霧保單，上路剛滿1個月便遇上豪雨災情，有70名農友可望獲得理賠。

上路剛滿月便開張

屏東縣長潘孟安表示，因氣候異常導致天災頻傳，單靠政府發放救助金對農民損失只是杯水車薪，為讓農民獲得更多保障，縣府歷時2年多時間推出第1張客製化的農業蓮霧保單，上月率先在枋寮、南州等8個鄉鎮試辦，已有78件農戶投保。

屏縣府農業處副處長鄭永裕說，蓮霧保險以颱風風速和降水量為必保主險，溫度則為附加險可視情況加保。一旦颱風造成的風損只要平均風速大於每小時103公里即為起賠點，豪雨以連續5日累計降水量達600毫米為起賠，低溫以溫度低於10℃連續8小時數為起賠點。

農民認為利大於弊

曾獲得神農獎的蔡順得強調，即使有好的種植技術，農民對於氣候根本毫無預測能力，有張保單作為後盾，且標準到達即可理賠，不用到現場勘災，省去可能的爭辯與認定，對農民是利大於弊。

屏東此次因豪雨農損主要以瓜果類最為嚴重，種植紅龍果的內埔果農黃太龍這次果園一半以上都積水，水深最深處及膝，用抽水機抽了一天多才抽完。大雨不但造成果實嚴重裂果，植株也都生病，有些已爛根，枝葉也黃化且組織崩解，加上病菌從傷口入侵，恐怕太陽一出來就死了。

(中國時報)

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