海洋公園搶客 軍教免費

花蓮遠雄海洋公園暑期遊客滑落2成，園方祭出軍教免費入園方案，吸引遊客入園。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

年金改革7月上路後，33萬軍公教荷包縮水，影響各大遊樂園國旅人潮銳減，暑期遊客冷清清，花蓮知名海洋公園9月起首度推出「魨類特展」，祭出國軍及教師入園免費，同行遊客再享優惠攬客，盼吸引軍公教攜家帶眷，前來花蓮體驗海洋夜未眠。

暑假原是旅遊旺季，受到經濟不景氣加上年改政策影響退休軍公教人員消費意願，花蓮國旅人數銳減，暑假住房率較往年掉了2成，面臨9月觀光淡季，花蓮縣府秋季主打「秋玩藝」，規畫馬拉松、峽谷音樂節、國慶煙火及溫泉季等活動接續登場。

遊客慘跌2成，今年暑期入園僅14萬人的花蓮遠雄海洋公園也苦思自救，配合縣府「太魯閣峽谷音樂節」及適合親子同樂的「縱谷單車野餐日」等活動期間，園區9月起以「秋戀海洋」為主題，分享蔚藍太平洋美景，邀請軍教免費入園，吸引親子家庭及師生共遊。

遠雄海洋公園行銷業務部企畫科長林柏閎說，探險島水族館則推出「魨類特展」，魨類種類繁多，一般最常見的就是河魨，今年展出的海洋生物各具特色，將透過實體及圖文互動，介紹魨類特性及獨特魅力，讓民眾認識並親近海洋，進而加入保護行列。

同時9月1日至9月3日，國軍人員只要出示證件，就可享免費入園優惠，9月25日至10月15日，老師出示教師證也能免費入園（需搭配1人購票），若完成指定課程，還有機會住在海洋公園一晚，體驗海洋夜未眠，盼能發揮寓教於樂功能，帶動花蓮觀光發展。

(中國時報)

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