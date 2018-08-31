侯跑進選委會登記參選 蘇由妻陪同

2018年08月31日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜30日由10餘位穿著白色V領T恤的助選員陪同跑進新北市選委會登記，對手民進黨參選人蘇貞昌則由妻子詹秀齡陪同，主打溫馨牌，兩人一前一後並未碰面，雙雙成為第3屆新北市長候選人，選戰正式開跑。

侯友宜表示，新北市政府多年來打下好的基礎，現在要帶領年輕朋友一起與時俱進，「讓新北市跑甘吶飛，越來越好，創造更大的榮景！」大家要一起努力，一起加油。

侯友宜也隔空向對手喊話，盼大家展現君子之爭，這場選舉是他跟蘇貞昌不一樣的戰場，「大家面對政策，跟選民報告，讓選民做決定，用正向力量正氣對決，不要有抹黑、不要有奧步。」

儘管侯友宜沒有帶家人隨行，但侯表示，妻子給他滿滿祝福，侯還高調放閃「老婆我來登記了！安啦，放心，我會很認真！」另外，侯與前國民黨主席洪秀柱在會場內巧遇，雙方握手寒暄，侯感謝洪替黨籍市議員打氣。

蘇貞昌表示，從決定參選以來，就非常的努力走遍新北每一個角落，握到鄉親的每一雙手，和他們報告政策，要讓都市再生、產業創生、要扶老攜幼，要讓新北成為智慧交通的城市。

蘇貞昌說，看到鄉親們非常肯定自己過去的政績，非常懷念過去一同努力奮鬥的歷史，對未來要做為，充滿著期待，「因為有這種熱情和期待，讓我衝衝衝的動力一直持續增加。」

(中國時報)