嘉縣皮膚病頻傳 藥膏急送災區

2018年08月31日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

823水患造成沿海地區多處淹水數日，包括災民、救災人員甚至國軍因長期浸泡在水中，不少人已出現皮膚病症狀，嘉縣衛生局緊急採購2000條皮膚藥膏，加上嘉義長庚醫院、衛福部朴子醫院捐贈千餘條藥膏，也全數送進災區，至於衛福部募集的1800條皮膚藥膏，將透過衛生所便民門診讓民眾就近治療索取。

嘉縣衛生局副局長蔡淑真說，鑑於水患常引發皮膚疾患，水災發生後，衛生局就動用醫療基金採購皮膚藥膏，另長庚和朴子醫院更捐了1000條、100條，讓衛生所人員到家戶拜訪或至收容所衛教時一併發送，只是皮膚藥膏需求量相當大，連副縣長吳芳銘等官員身上也出現紅斑等搔癢等情形，3、4000條藥膏快要發完，所幸下周中央配給的藥膏就會到位。

朴子醫院急診專科醫生林峰正在現場駐點義診時，也發現民眾長時間泡水，出現香港腳、蜂窩性組織炎情況，蔡淑真說，目前縣轄內4家醫院提供的義診服務到今天為止，下周主要災區包括義竹鄉、布袋鎮和東石鄉公所會開設便民門診，應付災民就醫需求。

另衛生局已購置2萬8152罐漂白水到各鄉鎮發放，不少民間組織更自主發送漂白水或消毒水進重災區，全面防堵病菌孳生。而環保局則依淹水消退順序，投入國軍、清潔人力、垃圾車、資源回收車等，目前火力集中在東石和布袋，除進行廢棄物品清運，也出動消毒車進行消毒，縣府預估9月5日可完成災區復原工作。

(中國時報)