嘉縣皮膚病頻傳 藥膏急送災區

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

823水患造成沿海地區多處淹水數日，包括災民、救災人員甚至國軍因長期浸泡在水中，不少人已出現皮膚病症狀，嘉縣衛生局緊急採購2000條皮膚藥膏，加上嘉義長庚醫院、衛福部朴子醫院捐贈千餘條藥膏，也全數送進災區，至於衛福部募集的1800條皮膚藥膏，將透過衛生所便民門診讓民眾就近治療索取。

嘉縣衛生局副局長蔡淑真說，鑑於水患常引發皮膚疾患，水災發生後，衛生局就動用醫療基金採購皮膚藥膏，另長庚和朴子醫院更捐了1000條、100條，讓衛生所人員到家戶拜訪或至收容所衛教時一併發送，只是皮膚藥膏需求量相當大，連副縣長吳芳銘等官員身上也出現紅斑等搔癢等情形，3、4000條藥膏快要發完，所幸下周中央配給的藥膏就會到位。

朴子醫院急診專科醫生林峰正在現場駐點義診時，也發現民眾長時間泡水，出現香港腳、蜂窩性組織炎情況，蔡淑真說，目前縣轄內4家醫院提供的義診服務到今天為止，下周主要災區包括義竹鄉、布袋鎮和東石鄉公所會開設便民門診，應付災民就醫需求。

另衛生局已購置2萬8152罐漂白水到各鄉鎮發放，不少民間組織更自主發送漂白水或消毒水進重災區，全面防堵病菌孳生。而環保局則依淹水消退順序，投入國軍、清潔人力、垃圾車、資源回收車等，目前火力集中在東石和布袋，除進行廢棄物品清運，也出動消毒車進行消毒，縣府預估9月5日可完成災區復原工作。

(中國時報)

花博維安演練 模擬恐攻 災後復原迅速 各校順利開學

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。