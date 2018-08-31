災後復原迅速 各校順利開學

四維國小許多家長陪子女聽老師講解新生報到注意事項，關愛之情溢於言表。（王錦河攝）

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中國時報
／綜合報導

南台灣經過暴雨侵襲後，校園災後復原迅速30日都順利開學，離島澎湖縣中屯、竹灣、虎井3所國小只有1名新生，獨享老師所有的愛；高市大樹區佛光山下的迷你小學興田國小，一年級新生也僅4人。

今年是龍年，高市2萬3千名國小新生歡喜入學，比去年多了4600餘人，各校安排新鮮有趣迎新活動，教育局長范巽綠到四維國小，與校長翁慶才一起迎接小龍子小龍女們，「平安喵」、「快樂虎」等大玩偶發放文具用品彩虹筆、直尺與面紙，讓孩子們都覺得上學是件快樂開心的事。

大樹區佛光山下迷你小學興田國小，今年一年級新生僅4人，新生在開學第一天與興田里護智服務據點的老人共同完成壓克力畫藝術創作，開啟社會參與核心素養的第一哩路。

澎湖縣37所小學仍有24所招收新生人數10人以下，超過65％的學校僅有1班一年級，近年來迷你小學興起，學校已習以為常一對一教學，只是只有1名學生缺乏同儕競爭力的互動與學習，這對於剛入學新生的整體教育發展及人格成長是有明顯疏漏，這也是積極努力彌補的缺陷。

屏東連日豪雨，不少學校傳出災損，幸不影響開學，當中玉光國小還外加玩具圖書館開館，校方盼藉二手玩具讓學生對上學有期待，也傳達「做自己」及環保的教育理念，期望小朋友從中尋找到真正快樂。

(中國時報)

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