柯P打槍吳音寧 「她懂什麼」

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中國時報
／台北報導

北農爭議不斷！民進黨市議員簡舒培30日在市政總質詢提出，北農總經理吳音寧市場改建提案，較市府方案省11億卻被駁回，質疑是吳擋人財路才遭打壓；市長柯文哲對此相當不悅，甚至直言「她懂什麼？」

簡舒培指出，北農今年3月針對果菜市場改建提出新方案，與市府版本經費相差11億，最後市府以未取得公會同意為由，徑自辦理市府版本的發包作業，她質疑，講究省錢的柯文哲何不願研究一下吳的方案？

柯文哲語帶怒意回應，他聽不懂這個質詢的意思，是在指市府故意多花錢嗎？如果提案未被採納，代表這份計畫書一定是不好用，北市府有很多專業人馬，針對市場改建討論多年，如果討論過了，沒有理由輸給北農總經理，況且有新的方案應該經正常程序提出，透過議員質詢「太離譜了！」

簡舒培接著說，吳音寧3月提出方案後，一直被市府官員攻擊，她合理懷疑吳提出較省錢的版本「擋人財路」，才被如此打壓。

柯文哲聽聞更加生氣，反問簡「妳是指控我們貪汙是不是？」有問題就進市府討論，不要用這種方式溝通，不會北市府這麼龐大單位，搞不過一個總經理，「她懂什麼啊？

另外，北市洛德水上樂園接連傳出2起女童遭性侵案，簡舒培也要求柯文哲提出增加園區巡邏人力等亡羊補牢措施，未料柯第一時間竟回說他不知道這件事，並稱「台北市沒有那麼不安全」，讓簡相當不滿，最後柯才承諾，會請自來水處思考如何與廠商重新訂定ROT契約，增訂人力配置標準。

(中國時報)

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