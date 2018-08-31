客家義民祭 陳菊代小英出席

2018年08月31日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

義民祭慶祝大典30日於新竹縣褒忠亭義民廟展開，總統府祕書長陳菊、客家委員會主委李永得等人親自出席。陳菊表示，她代表蔡英文總統參與，蔡英文總統是台灣自治史上首位「客家妹」總統，代表會客家人的高度肯定與榮幸，期望客家文化世世代代傳承。

陳菊表示，蔡英文總統昨雖不克參加，但她以身為客家人為傲，作為一個客家子弟，她時時刻刻記住義民爺的教訓，一定會把這個國家治理得更富強康樂。

陳菊說，她在前往義民廟路上遇到塞車，因來自全台的信眾都趕赴此場盛會，顯示對儀式的敬重。而新竹縣長參選人徐欣瑩、鄭朝方、楊文科等人亦出席義民祭慶祝大典，陳菊對此「給予高度祝福」，希望他們未來可以繼續保存珍貴的客家傳統，讓更多年輕世代了解客家文化及義民廟的精神。

李永得則表示，義民爺是這塊土地的守護神，不惜犧牲自己的性命保護家園，不僅是唯一的本土信仰，義民爺也不僅有客家人，還有原住民、河洛人、外省人等，期望大家在祭拜時，要記得義民爺對這塊土地的貢獻。

今年義民祭由下山聯庄輪值，在祭典儀式後，交棒給明年輪值的芎林聯庄。義民廟董事長徐德馨也介紹，日治時代總督長谷川清曾贈匾「盡忠報國」給義民廟，長谷川清的孫女西村治美昨天也出席慶典，具特殊意義。

今年有神豬、神羊比賽由信士鄧兆榮以1385台斤的神豬，獲得特等獎，范德浪則以2.43台尺的羊角，抱回神羊特等獎。義民祭慶祝大典熱鬧非凡，卻也有電子花車、辣妹「亂入」，在地的文史工作者黃有福批評，不應使義民祭這項無形文化資產受影響，過去2、3年主辦單位均有限制車輛進入，今年在儀式開始前、結束後，都能見到穿著清涼的辣妹表演，「十分低俗」。

(中國時報)