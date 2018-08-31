北港高中設養機袋 深得家長心

2018年08月31日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

北港高中發現愈來愈多學生手機不離手，連上課都在偷偷滑手機，因此30日開學日在每班教室後方牆壁設置1個「養機袋」，學生上課前需將手機放在袋中，違規者手機「關禁閉」由校方代為保管，家長都很認同這個方法，學生則覺得有點麻煩。

近幾年手機使用氾濫，青少年隨時隨地都在低頭滑手機，北港高中為讓學生在校好好上課，特別設置了「養機袋」，可置放40餘支手機，掛袋上還寫著「用心觀察、專心聆聽、成功在望」，勉勵學生多留心周邊，不要被手機侷限了生活。

30日開學日，學生們一進教室，發現教室後方的「養機袋」，有人覺得統一管理很好，畢竟上課滑手機不僅影響學習，還會妨礙周邊的人，有學生則認為自主管理就可以了，萬一遺失了或拿錯手機，也是件麻煩的事。

校長傅國樑表示，家長憂心小孩上課偷滑手機影響課業，與北港高中校友會雲林區會長林勝祥談及此事，林會長二話不說，贊助北港高中設置「養機袋」，希望同學配合手機管理，讓手機輔助學習，而不是影響學習。

校方說，部分私立學校禁止帶手機到學校，北港高中採取折衷方式，上課統一管理手機，事前均取得家長的同意，家長們都認為這個方法很好。若有學生未遵守規定，則會視情況代為保管請家長領回或禁帶手機到校。

(中國時報)