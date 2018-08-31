六都電競爭霸戰 高市奪總冠軍

友善列印
中國時報
／高雄報導

台灣將電子競技業等列入運動產業不及2年，在亞運示範賽摘1銀1銅，高雄代表隊「恩母17」又在六都爭霸戰捧回總冠軍及百萬獎金，令高雄市政府士氣大振，認為11月登場「2018IESF世界電競錦標賽」，將為台灣電競產業掀起另波高潮。

亞運電競示範賽，中華台北代表隊於《傳說對決》榮獲銀牌，後又於《英雄聯盟》戰勝沙國勇奪銅牌，令電競迷振奮不已。

同時，高雄代表隊「恩母17」也在台北舉行、全台最大電競業餘賽事《2018六都電競爭霸戰》，競技壓群雄，抱回今年度的總冠軍及100萬的豐厚獎金。

這兩項國內外電競界的喜訊，令與中華民國電子競技運動協會共同舉辦世錦賽的文化局振奮，文化局表示，高雄在電競領域投入甚早，「2017Rift Rivals亞洲對抗賽」比賽地點就在在高雄。

高雄市政府也與TeSL台灣電競聯盟合作打造高雄第一座國際級電競場館「小鯨魚電競館」，利用高雄海洋文化及流行音樂中心的區位優勢，將電競納入城市產業發展的一環。

不僅是公部門早已動起來，高雄的私立學校也早已嗅到電競產業趨勢，立志中學電競班搶頭香2年前就起跑，樹德家商也投入數百萬經費打造比賽級的電競教室。

「2018IESF世界電競錦標賽」，將於今年11月9日至11日在高雄巨蛋登場，預計會有來自世界各國的電競好手50餘隊與賽。

(中國時報)

北港高中設養機袋 深得家長心 三坑車站加蓋遮雨棚 10月完工

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。