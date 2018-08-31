桃市府回應 未聘吳寶玉為市政顧問

2018年08月31日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨市議員詹江村遭前縣議員吳寶玉以熱湯潑灑引發肢體衝突事件，黨團30日召開記者會，嚴厲譴責暴力行為並要求議會將吳列入禁止進入市議會黑名單，而這場風暴也揭開吳早已遭民進黨開除黨籍、非市政顧問身分。詹江村說，匯款20萬3見市長鄭文燦待釐清，但帳戶黃男非市府法務局官員而是吳的兒子，而吳寶玉仍未取得回應。

簡姓陳情人指稱，吳寶玉帶她3見市長，第一次是在市府大廳，第二次是在處理陳情案過程在市府與鄭擦身而過，第三次則是吳帶她到議會餐廳吃飯，看到鄭上前打招呼，認為這是「付錢找市長」，不過這些都是公共場合，任何人都可以不花一毛錢見到市長，但她卻花了20萬元。

「吳寶玉到議會如入無人之境」，國民黨團議員梁為超、舒翠玲、徐玉樹、林政賢出面聲援詹江村。舒翠玲說，吳寶玉在議會的一言一行、一舉一動，羞辱了全桃園市民，並渺視桃園市議會，過去她在質詢，就曾經發生2次吳寶玉在旁聽席用三字經辱罵她，後來動用警察權才請她出去，第三次甚至還在議會餐廳對她咆哮要找她算帳。

梁為超表示，事件的起因是詹江村接受民眾陳情，而接受選民陳情服務原本就是議員的天職與責任，在議會殿堂出現暴力行為，嚴厲譴責吳寶玉。

「縱容側翼攻擊反對黨的議員」，市議員徐玉樹強烈要求包括民進黨及鄭市長有義務必須向國人道歉，絕對的權力絕對的傲慢。市府表示，鄭文燦任內未曾聘她為市政顧問，而吳寶玉早已在2006年6月2日被民進黨中評會開除黨籍，並非民進黨員，她個人行為必須自己負責。

(中國時報)