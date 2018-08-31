亞運》一本敗部復活 楊勇緯奪柔道銅牌

楊勇緯（左）在柔道男子60公斤級銅牌戰力退對手北韓勝出，為我國拿下睽違8年的首面男子柔道獎牌！（台中市政府提供）

友善列印
中國時報
／台中報導

2018雅加達亞運，台中健兒楊勇緯在柔道男子60公斤級銅牌戰力退對手北韓勝出，為我國拿下睽違8年的首面男子柔道獎牌。電競示範賽《英雄聯盟》項目中，中華隊在銅牌戰以3比1擊退沙烏地阿拉伯；30日晚間中華隊男籃、男排將陸續進行4強賽，力拚取得金牌門票。

運動局表示，楊勇緯在男子柔道60公斤級出賽，他雖在8強賽不敵烏茲別克，但在敗部復活延長賽中以「一本」擊敗蒙古選手晉級銅牌戰；銅牌戰與北韓選手對決兩人纏鬥近10分鐘，由楊勇緯在延長賽獲勝。20歲的楊勇緯不僅個人拿下首面亞運獎牌，也是中華隊繼2010廣州亞運後，再度於柔道男子項目站上頒獎台。電競示範賽《英雄聯盟》項目29日進行銅牌戰，中華隊陣容擁有台中選手盧禹宏順利擊敗沙烏地阿拉伯，以銅牌作收。

田徑由「新生代風速女王」廖靜賢領軍的女子4*100公尺接力隊，跑出45秒17成績排名分組第三。男子4*100公尺接力項目，中華隊跑出49秒15分成績名列分組第二晉級決賽。陳傑與隊友在男子4*400公尺接力預賽亮相，以3分8秒76成績排名第四。睽違48年重返4強行列的中華男籃隊，將與中國正面對決。相隔20年後闖進4強的中華男排隊，遭遇韓國力拼金牌戰門票。中華女排隊最終戰與印度交手，最後由我方勝出。

(中國時報)

亞運》男女籃同日慘敗 只能爭銅 亞運》莊智淵領軍 亞運桌球奪銅

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。