亞運》一本敗部復活 楊勇緯奪柔道銅牌

2018年08月31日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

2018雅加達亞運，台中健兒楊勇緯在柔道男子60公斤級銅牌戰力退對手北韓勝出，為我國拿下睽違8年的首面男子柔道獎牌。電競示範賽《英雄聯盟》項目中，中華隊在銅牌戰以3比1擊退沙烏地阿拉伯；30日晚間中華隊男籃、男排將陸續進行4強賽，力拚取得金牌門票。

運動局表示，楊勇緯在男子柔道60公斤級出賽，他雖在8強賽不敵烏茲別克，但在敗部復活延長賽中以「一本」擊敗蒙古選手晉級銅牌戰；銅牌戰與北韓選手對決兩人纏鬥近10分鐘，由楊勇緯在延長賽獲勝。20歲的楊勇緯不僅個人拿下首面亞運獎牌，也是中華隊繼2010廣州亞運後，再度於柔道男子項目站上頒獎台。電競示範賽《英雄聯盟》項目29日進行銅牌戰，中華隊陣容擁有台中選手盧禹宏順利擊敗沙烏地阿拉伯，以銅牌作收。

田徑由「新生代風速女王」廖靜賢領軍的女子4*100公尺接力隊，跑出45秒17成績排名分組第三。男子4*100公尺接力項目，中華隊跑出49秒15分成績名列分組第二晉級決賽。陳傑與隊友在男子4*400公尺接力預賽亮相，以3分8秒76成績排名第四。睽違48年重返4強行列的中華男籃隊，將與中國正面對決。相隔20年後闖進4強的中華男排隊，遭遇韓國力拼金牌戰門票。中華女排隊最終戰與印度交手，最後由我方勝出。

(中國時報)