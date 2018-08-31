校長製筆手藝佳 親友以奇木交換

2018年08月31日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

黃瑞璋製作手工原木筆做為學生的獎勵品。（張朝欣攝）

雲林縣四湖鄉建陽國小校長黃瑞璋熱愛木工，今年嘗試製作手工原木筆，除了送給成績優異學生做為獎勵，也分送親友以筆會友，工藝已達職人水準。由於只送不賣，親友便回贈各種珍貴木材，「木材換木筆」蔚為美談。

黃瑞璋5年前因兒子的木質玩具關刀毀壞，買不到類似產品，決定自己動手製作，從此展開了他的木工生涯，早期大多製作家具，今年初妻子說「能不能做1支筆給我」，黃瑞璋便開始研究如何製作原木筆。

黃瑞璋上網蒐集手工原木筆的製作技巧、購買原子筆、鋼筆、自動鉛筆套件，第1枝筆花了半天才完成，後來技巧日漸成熟，約1小時便可完成，分送給表現優異學生與親友，至今已送出上百枝，「原木筆職人校長」稱號不脛而走。

黃瑞璋說，由於原木筆只送不賣，親友便回送他各種木材，包括珍貴的黑檀木、紫心木、索羅門紫檀、非洲紅木、肖楠等，也有較常見的楓木、龍眼木、台灣檜木、櫸木等，其實只要是木材，連海邊最常見的木麻黃也可拿在製筆。

旅居美國的建陽國小校友蔡逢達醫師日前回到母校，捐贈10萬元助學金給學弟妹，黃瑞璋回送2枝原木筆，使用家鄉樹木製成的原木筆，讓長年在國外的蔡醫師感到特別有意義。

黃瑞璋說，每枝原木筆的木紋都是獨一無二的，非常有紀念價值，現在用筆書寫已逐漸被電腦打字取代，希望他的原木筆能讓大家重拾書寫的樂趣。

(中國時報)