誤指八麵玲瓏賣垃圾菜 判衛生局賠5萬

2018年08月31日 04:11 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

台北市府衛生局去年據報前往第一果菜批發市場稽查業者有無使用「垃圾菜」製成料理販售，結果把問題商家「喜悅來食坊」的市招「八麵」、誤寫成「八麵玲瓏麵食館」，還發布新聞稿指稱餐廳食品衛生不潔。八麵玲瓏不滿名譽受損，導致結束營業提告國家賠償，台北地院判衛生局須賠償5萬元。本案可上訴。

第一果菜批發市場去年被踢爆有餐飲業者撿拾攤販丟棄的「垃圾菜」，重新烹調成料理端給客人享用。衛生局隨即派員前往3家食品業者稽查，卻誤植餐廳名稱等疏失，並公告稽查情形。

受無妄之災的的「八麵玲瓏」邱姓業者提告主張，她獨資在莊敬路經營麵食館，但衛生局稽查沒有詳實查核，把位於市民大道地下街商家「喜悅來食坊」的招牌「八麵」，誤寫成「八麵玲瓏」，直指餐廳無法提供購買食材憑證，且食品衛生不潔、凌亂等語，最後將稽查結果發布新聞稿供社會大眾知悉。衛生局辯稱，因喜悅來食坊的菜單上店名仍寫「八麵玲瓏」、才會誤植市招店名，而新聞稿除店名外，仍附有商家地址，應不至於混淆。

北院認為，衛生局新聞稿的寫法用語，會導致外界誤會「八麵玲瓏」及是被稽查的「喜悅來食坊」、確實影響麵食館商譽，但麵店會結束營業，是老闆就整體營業狀況考量後決定，無關誤載事件，判賠精神慰撫金5萬元。

(中國時報)