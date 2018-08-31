永康驚見3米坑 民宅懸半空

永康區中華路民宅地面出現長、深3公尺大窟窿，土石嚴重淘空，畫面怵目驚心。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

一覺醒來，住家破了大窟窿，一夕變危樓！台南豪雨釀災，永康區中華路一戶民宅30日清晨破了一個窟窿，屋主陶勘定清晨赫見地面塌陷、淘空，長度深度約3米，屋主忙搶救家當還掛彩，因該處住宅密度高，若持續裂開恐殃及鄰近8戶，左鄰右舍議論紛紛，水利局緊急灌漿搶救，屋主坦言沒揪出原因，誰還敢住？

上周豪雨釀災，永康區地勢低窪處也難逃淹水，中華路一帶巷弄最多雖僅淹到門口，但，躲過淹水惡夢，卻上演「地裂」場景，讓屋主陶勘定傻眼，「住了30多年，頭一回遇到這種情況。」他無奈說，清晨6點多聞到臭水溝味，出外探查就看到這驚人景象，因求助無門，找上市議員林燕祝陳情。

林燕祝說，根據當地民眾表示，該處地底埋設約9米深排水箱涵，區公所因應當地地勢低窪、時常積水，4年前又加建蓄水池，藉以容納上游排水，但蓄水池引水到箱涵間只留一排氣管，可能因南部連日大雨累積太多水量，致蓄水池無法負荷，導致撐破、沖刷地基。

「房子一角懸在半空，叫人怎麼敢繼續住？」陶先生望著後院像是被炸開一個洞，房子一角幾乎懸空，無言也無奈，附近住戶說，之前加裝蓄水池，大家就很擔心排水沖刷地基釀災，當時公部門還曾找專業團隊進行探勘，挖到6米深，確認無土壤流失，結果今天卻發生這種慘況。

水利局、工務局、永康區公所昨天下午到場勘災，已先緊急阻斷上游排水，並調動數十輛混凝土車灌漿搶救，以防崩塌範圍擴大，工務局後續也會出動透地雷達，針對周遭地面檢視，住宅部分則委由土木技師進行鑑定。

(中國時報)

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