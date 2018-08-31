荒地綠美化 變龍園輪椅族好去處

宜蘭市長江聰淵親自幫長者推輪椅，體驗「變龍園」生態教育園區內無障礙步道的方便及舒適。（宜蘭市公所提供）

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中國時報
／宜蘭報導

位於宜蘭市中華路及民權新路口，面積約為3000平方公尺的「變龍園」生態教育園區，原為荒廢多年的國立蘭陽女中舊宿舍用地，影響環境及市容，經市長江聰淵積極接洽協調，在獲得同意後著手將荒地整理成綠美化點，並設置無障礙景觀步道，可供輪椅行進，讓老人或行動不便者能就近共享「變龍園」的景觀生態之美，多了一處戶外活動散心的安全好去處。

宜蘭市公所表示，「變龍園」以生態概念為主題著手規畫，是宜蘭市第一座市公所和校園合辦的生態教育園區；為了符合園區生態概念，除了保留原有樹木植栽，工法上也儘量貼近自然生態環境概念，由植物、樹木、昆蟲為生態主軸，並結合現有的生態溝共同作為生態復育基礎，成為市區內更接近自然生態的教育園區。

「變龍園」生態教育園區成立後，備受地方好評，臨近的國宅、老人照護中心以及當地里長多次建議增設無障礙步道，宜蘭市公所順應民意，在不違反園區設立初衷的考量下，另完成短程無障礙景觀步道，可供輪椅行進並停駐，舒適地享受園區環境。

宜蘭市長江聰淵表示，生態步道增設無障礙步道，可在兼顧生態、無障礙環境理念下讓老人或行動不便者共享變龍園景觀生態之美，也呼籲市民們尊重市公所美意，勿將機車騎入園區，共同維護園區環境以及「宜市宜居」的宜蘭市。

(中國時報)

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