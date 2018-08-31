亞運》莊智淵領軍 亞運桌球奪銅

莊智淵領軍，讓中華桌球代表隊在本屆亞運男團賽一舉奪銅。（高雄巿體育處提供）

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中國時報
／高雄報導

現年37歲的桌球好手莊智淵堪稱台灣桌球界的代表人物，成名甚早的他，選手生涯可說是戰功彪炳，屢次為國爭光，此次亞運他也不負眾望，在28日的男子團體賽中，帶領隊友一舉奪下銅牌，在他輝煌戰史中再添一筆。

莊智淵曾在2012年倫敦奧運男單賽事勇奪第4名，更在2013年世界桌球錦標賽，與搭檔陳建安聯手，一舉拿下男子雙打冠軍，寫下我國桌壇新猷，生涯打過6屆亞運的他，對於台灣桌壇而言，幾乎可以用代名詞來形容。

生長在「桌球世家」的莊智淵，父親莊漢傑曾拿過全國雙打冠軍，母親李貴美更擁有國家代表隊資歷，莊智淵耳濡目染進入桌球界不令人意外，但這位「台灣一哥」並非天才型選手，年幼時因為身材關係，成績還不算出色。

不過知子莫若母，李貴美看到兒子潛力，為幫兒一圓桌球夢，曾多次帶莊智淵赴大陸移訓，自此打下他對打球的重要基礎，自我要求甚高的莊智淵，隨著每日苦練加上母親的鞭策，也在球壇逐漸嶄露頭角。

從世大運、亞運、奧運再到世錦賽，莊智淵屢被國人寄予厚望，也沒讓球迷失望，本屆亞運，球齡與資歷最深的他，當仁不讓是戰力核心，賽後他的哥哥莊智雄認為，只要能維持狀態「2020東京奧運，仍是莊智淵的目標」。

除了莊智淵，本屆亞運男團銅牌成員之一的李佳陞也來自高雄，22歲的他與「賢拜」莊智淵聯手拿下佳績，代表球界另一股後起之秀的崛起。高雄市做為台灣桌球好手培育的重鎮，這些選手的優秀成績，就是最好的證明。

(中國時報)

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