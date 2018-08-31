中油購買天然氣 與總統出訪沒關係

2018年08月31日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

最近LINE流傳1則訊息，指蔡英文總統日前過境美國期間，和美方達成7500億交易購買天然氣，台灣中油公司嚴正駁斥，強調雖向美國錢尼爾公司購買液化天然氣，但單純以業務需要、分散氣源及購氣價格考量，與總統出訪沒關係。

中油表示，配合政府擴大使用低碳天然氣及穩定供氣政策，致力分散氣源與多元布局，液化天然氣（LNG）採購以中長期契約為主、短期及現貨為輔，今年8月11日與美國錢尼爾（Cheniere）公司簽約，自2021年起每年採購約200萬噸LNG，為期25年。

中油強調，評估LNG長期契約採購是以品質、多元化來源及價格競爭力為主要考量，並需經由採購審議委員會審查通過，美國近年大量開發頁岩氣，並開放能源出口，且美國氣源熱值與供應大潭電廠的卡達氣源均為低熱值，又符合分散氣源的採購策略，自然成為台灣中油積極尋找的新氣源之一。

另外，台灣中油2014年起已先與供應商GDF Suez先簽署每年80萬噸、為期20年的LNG採購合約，氣源來自路易斯安那州Cameron LNG計畫，2019年第2季預計開始供貨。中油解釋，來自美國的氣源價格採與美國Henry Hub（HH）價格連動，相較長期進口能源採油價連動計價，更可分散依賴單一計價指標風險。

(中國時報)