彩色基隆 拚戰海洋科技城

2018年08月31日 04:11 中國時報 李怡萱／基隆報導

今天是年底9合1選舉參選登記最後一天，力拚連任的基隆市長林右昌上午10點將由市黨部主委張錦煌、蘇仁和等黨公職人員陪伴下，壓軸前往選委會登記參選，至於對手國民黨市長參選人謝立功則是搶在第一天就已登記完成，重演4年前的對決戲碼。

林今天將前往登記

林右昌今將穿著「我愛基隆」潮T前往選委會登記，太太吳秋英也難得「愛相隨」現身力挺。他表示，沒有特別選日期或看風水，只是最近普渡、開學行程多，每天忙到「昏天暗地」，差點忘記要來登記參選這檔事，還是因為幕僚提醒「快最後一天了」，才趕忙前來登記。

至於面對年底選戰，民進黨市黨部主委張錦煌則表示，林右昌之後還是會照跑市政行程，不會有太多選舉活動，競選總部預計9月22日才會正式成立。

林右昌表示，希望打造「幸福城市空間」的彩色基隆，包括建設、社會福利都以相同理念出發，讓市民願意在基隆成家立業，甚至年紀大了之後回來養老。「新的建設充滿顏色，才能讓城市充滿繽紛感」，東岸廣場今年2月開幕至今，到訪人次超過100萬，正濱漁港彩色屋也成為目前基隆最夯的打卡地點。

謝邀張善政辦座談

另外，藍營市長參選人謝立功則在登記首日就搶頭香，29日也宣布成立「政策研究小組」，將定期開會討論基隆產經政策，以「海洋科技城市」概念推動北國門。預計10月與前行政院長張善政辦理一場座談會，共同探討打造出嶄新的科技海洋的基隆市。

(中國時報)