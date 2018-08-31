彩色基隆 拚戰海洋科技城

基隆市長選戰再度上演4年前戲碼，國民黨參選人謝立功（右圖左，中央社資料照片）已完成登記，民進黨參選人林右昌（左圖，本報資料照片）今將前往登記，兩人紛紛端出市政牛肉，將是一場「彩色基隆」與打造「海洋科技城」的戰爭。

友善列印
中國時報
李怡萱／基隆報導

今天是年底9合1選舉參選登記最後一天，力拚連任的基隆市長林右昌上午10點將由市黨部主委張錦煌、蘇仁和等黨公職人員陪伴下，壓軸前往選委會登記參選，至於對手國民黨市長參選人謝立功則是搶在第一天就已登記完成，重演4年前的對決戲碼。

林今天將前往登記

林右昌今將穿著「我愛基隆」潮T前往選委會登記，太太吳秋英也難得「愛相隨」現身力挺。他表示，沒有特別選日期或看風水，只是最近普渡、開學行程多，每天忙到「昏天暗地」，差點忘記要來登記參選這檔事，還是因為幕僚提醒「快最後一天了」，才趕忙前來登記。

至於面對年底選戰，民進黨市黨部主委張錦煌則表示，林右昌之後還是會照跑市政行程，不會有太多選舉活動，競選總部預計9月22日才會正式成立。

林右昌表示，希望打造「幸福城市空間」的彩色基隆，包括建設、社會福利都以相同理念出發，讓市民願意在基隆成家立業，甚至年紀大了之後回來養老。「新的建設充滿顏色，才能讓城市充滿繽紛感」，東岸廣場今年2月開幕至今，到訪人次超過100萬，正濱漁港彩色屋也成為目前基隆最夯的打卡地點。

謝邀張善政辦座談

另外，藍營市長參選人謝立功則在登記首日就搶頭香，29日也宣布成立「政策研究小組」，將定期開會討論基隆產經政策，以「海洋科技城市」概念推動北國門。預計10月與前行政院長張善政辦理一場座談會，共同探討打造出嶄新的科技海洋的基隆市。

(中國時報)

中油購買天然氣 與總統出訪沒關… 參選登記 宛如變裝嘉年華會

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。