參選登記 宛如變裝嘉年華會

國民黨前主席洪秀柱（中），30日上午陪同國民黨市議員參選人唐慧琳（左）到新北市選委會登記。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

新北市長、市議員參選登記邁入第4天，共2人完成市長登記、105人完成市議員登記，有別於前3天登記，首度有參選人為了搏版面，變裝成雷神索爾、超人、蝙蝠俠等，一天內漫威、DC的英雄人物全都現身，宛如一場變裝嘉年華會。

索爾蝙蝠俠 現身造勢

國民黨參選人李仁林由大批支持者陪同抵達選委會，他裝扮成雷神索爾、手持鐵鎚，用鐵鎚擊破印有深澳燃煤電廠圖片的看板。李仁林表示，堅決反對深澳燃煤電廠，要替下一代捍衛一個健康環境。

無獨有偶，無黨籍市議員參選人丁睿昇，披上象徵超人的紅色披風，找來多年好友有「新北蝙蝠俠」之稱的企業家黃炳勳造勢，兩人搭乘蝙蝠車現身，果然一舉博得媒體目光，閃光燈此起彼落。

洪秀柱 為唐慧琳助陣

另外，國民黨前主席洪秀柱陪同國民黨新北市議員參選人唐慧琳登記，由於時間僅比侯友宜的行程早15分鐘，現場動線規畫不良，一度造成媒體互相推擠。有同黨市議員則抱怨說，「搶曝光搶過頭，還特地提早侯友宜幾分鐘登記。」

洪秀柱表示，希望都寄託在年輕人身上，尤其是第一次參選的年輕朋友，「我們不能靠人家執政失敗，因為這樣而勝選。」要喚回人民的信心，肯定國民黨的能力，勝選才會有價值。

民政局表示，30日有市議員21人登記、里長263人登記，4天以來共有105人完成市議員登記、1619人完成里長登記；另外還有山地原住民區長1人、山地原住民代表4人完成登記。

(中國時報)

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