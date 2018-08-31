陳學聖籲楊麗環 同舟共濟

國民黨桃園市長候選人陳學聖。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬、／桃園報導

國民黨桃園市長候選人陳學聖30日出席大溪、平鎮區固本會報，陳學聖除呼籲支持群眾團結之外，以《鄧析子．無厚》「同舟渡海，中流遇風，救患若一，所憂同也」向前立委楊麗環喊話，強調他跟黨中央不到最後一刻絕不放棄任何溝通的機會；而市長選舉，華航企業工會祕書長朱梅雪完成登記。

陳學聖表示，國民黨是會做事、有建設的政黨，但可能不大會說話，屬於埋頭苦幹型的，請鄉親幫忙拉票，讓國民黨在11月24日能重返執政，讓桃園市民不僅有小確幸，也有大建設和美好未來。

盛傳藍選民 分裂投票

談到林為洲宣布退出新竹縣長選舉、前台南市警察局長陳子敬也放棄參選表態支持國民黨，顯見國民黨的整合漸漸成型，31日是最後登記參選截止日，對於有意參選的楊麗環，希望她能放棄角逐參選桃園市長，一起同舟共濟，為桃園、為台灣而努力。

對於攻擊鄭文燦施政不力的力道遭外界批評待加強，地方上仍盛傳國民黨市長與市議員分裂投票，陳學聖坦言，得要檢討大家支持議員，卻不支持選市長的說法，「我們要檢討」，但他也喊出經歷整合之後，桃園選情已經開始倒吃甘蔗。

華航朱梅雪 完成登記

而華航企業工會祕書長朱梅雪透過小額捐獻、成功募到200萬元保證金登記參選，他向國民兩黨市長參選人宣戰，笑言自己是只有155公分的「小巨人」，要代表基層發聲，高喊「台灣百年第一次、工人挑戰直轄市」，向已登記的陳學聖、鄭文燦下戰帖公開辯論、公開財產申報與公開競選經費等，希望彼此能打一場「乾淨選戰」，3度重申「最麻煩的敵人交給我！」要帶著200萬工人市民的捐款，打一場人民跟統治者的對決。

(中國時報)

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