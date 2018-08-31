藍營大老加持vs.柯P父母站台 王惠美黃文玲完成登記

國民黨彰化縣長參選人王惠美30日在眾多國民黨大老和年輕支持群眾簇擁下完成登記。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導
彰化縣長無黨參選人黃文玲30日上午在柯爸、柯媽等支持者的陪同下完成參選登記。（吳敏菁攝）

國民黨彰化縣長參選人王惠美30日在眾多國民黨大老和年輕支持群眾簇擁下完成登記；王惠美說，這次選舉是小蝦米對抗大鯨魚，也是「第一名和吊車尾」的選擇，要打造新彰化找回榮光。無黨黃文玲也在柯文哲的爸媽等陪同下完成參選縣長登記。

王要找回彰化榮光

王惠美表示，彰化縣民現在生活沒幸福感，產業建設沒進步感，縣府施政沒方向感，城市沒光榮感，未來一片無感！以當過3屆議員、2屆鎮長、2屆立委的完整行政經驗，要找回光榮感；彰化有很多優勢卻沒進步，是執政讓彰化失去自主性，要將特色產業、人文風情等，整理行銷創造新彰化。

王惠美說，沒有行政資源，但螞蟻雄兵也能撼動大象！民進黨總統、副總統、行政院長等一直來，是為建設、還是為選情？鄉親若有感，需總統一直來加持嗎？並抨擊政策買票，選舉到才給孩子免費營養午餐，才發放369敬老禮金，過去3年都在睡覺。

王惠美說，彰化很多評比都落後，統籌分配款倒數一名，幸福感競爭力都在末段班，過去當鎮長經驗也可拓展治理全縣；鹿港曾是「微笑之鄉」全國第一，這次是第一名和最後一名的選擇。

黃堅持勿債留子孫

無黨黃文玲說，柯文哲點名彰化縣接近負債警戒線，仍為選舉加碼發放敬老金，有錢都想讓大家歡喜；但如果為選舉才發放，卻沒有足夠財政就不適當，堅持財政紀律，不要債留子孫。

彰化縣政府表示，縣府財政狀況健全，縣長魏明谷有開源節流具體作為，社福推動持續，專心彰化建設。

(中國時報)

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