無黨籍蘇煥智、陳永和 登記參選

前台南縣長蘇煥智（前左二）在妻子郭椿華陪同下，登記參選台南市長。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導
台南市龍崎區牛埔里長陳永和，帶著全家大小一起到台南市選委會登記參選台南市長。（程炳璋攝）

前台南縣長蘇煥智與龍崎區牛埔里長陳永和，30日分別到台南市選委會登記參選下屆台南市長，蘇煥智以人民對民進黨執政的不滿意度高漲，強調有翻轉機會。陳永和則捧著200萬保證金來登記，宣達他反對政府汙染故鄉土地的理念。

要翻轉 啟動2次民主運動

今年3月宣布退出民進黨的蘇煥智，在妻子郭椿華陪同下登記參選下屆台南市長，他提到年底選舉是啟動台灣2次民主運動，即使有人對他選情抱持悲觀，他仍認為有翻轉機會，決心投入選戰。

蘇煥智提到民進黨的執政已偏離了台灣民主運動的初心，南2都越來越窮，要再生南部經濟，就要恢復已經被消滅的基層民主。

蘇煥智認為，從民進黨執政後的不滿意度來看，這次選戰仍然有翻轉的機會，這機會需要人民的覺醒，台灣人民不該繼續被藍綠二黨綁架，繼續走向幫派化分贓。

反汙染 捧200萬保證金

陳永和30日帶著全家大小，捧著200萬參選保證金到台南市選委會登記參選台南市長，他堅信台南市民不會容許政府汙染土地，會認同他打算留給子孫一座大自然公園的理念。

「這是我去銀行解除定存的錢」陳永和是今年已登記的台南市長參選人中，唯一以現金繳交保證金的參選人。他表示這筆錢也是獨生女的嫁妝費，不過相信女兒會支持自己的決定。

沒設政治獻金帳戶，沒有募款，陳永和認為有多少能力作多少事，對於有無把握能夠回收這筆保證金，他認為7年來為了牛埔里拒設掩埋場的奮鬥奔走過程，已比200萬多出好幾倍，保證金拿不拿的回來不是考慮重點，當作是原本就要作的事情。

(中國時報)

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