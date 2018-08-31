高屏澎東縣市長 昨8人登記

2018年08月31日 04:11 中國時報 林和生 、 李義 、 陳可文 、 楊漢聲 ／綜合報導 ／綜合報導

30日是選舉登記倒數第2天，高屏澎東總共有8名縣市長候選人登記，非常熱鬧，屏東有縣長潘孟安、國民黨蘇清泉、無黨籍李鎔任登記；高市自稱統一女俠的璩美鳳登記選市長；澎湖有國民黨賴峰偉、無黨籍鄭清發及翁珍聖要選縣長；台東出現無黨籍的黃欲斌登記選縣長。

璩美鳳 要選高雄市長

南部地區連日豪雨不斷，意外成了選戰焦點，爭取連任的屏東縣長潘孟安為避免失焦，30日委由幕僚完成登記，強調以縣政為優先；國民黨蘇清泉則穿著雨鞋在前行政院長張善政陪同下親赴選委會登記，認為綠營在屏東執政21年夠久了，自己已準備好，對選情有信心；打出無色崛起口號的無黨籍李鎔任，上午也在支持者陪同下登記參選屏東縣長。

自稱統一女俠的璩美鳳30日攜帶200萬現金完成高雄市長參選登記，她對藍綠橘3政黨火力全開，批評都無法把高雄變好，自己是無黨覺醒，要拯救高雄，要用無黨籍身分把高雄建設美好，大家都有錢賺、年輕人有工作。

黃欲斌 角逐台東縣長

澎湖縣長選舉30日登記參選3人，國民黨賴峰偉、無黨籍鄭清發及翁珍聖；闊別地方13年的賴峰偉捲土重來回鍋參選，藍營動員百人造勢場面浩大，盼澎湖藍天再現。

藍營澎湖縣黨部前主委鄭清發不惜遭開除黨籍參選到底，強調不分藍綠、澎湖人覺醒；無黨籍澎湖海洋公民基金會前執行長翁珍聖，訴求個人理念愛家愛鄉愛澎湖。

台東縣長參選登記，先前除了國民黨提名的饒慶鈴、民進黨提名的劉櫂豪都已登記完畢，30日突然有位無黨籍的黃欲斌前去登記，他是台灣玉石工業公司負責人，在東海岸經營玉石買賣。

(中國時報)