網紅呱吉嗆 簽的是魯蛇

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中國時報
／台北報導

本名邱威傑的網紅「呱吉」30日前往北市選委會登記參選松山、信義區議員，對外界認為他是泛「柯家軍」，他也澄清，和台北市長柯文哲有半年沒見面，被問到會不會簽署「柯P認同卡」？呱吉強調，「魯蛇」才會去簽，跟柯文哲沒有「屁毛關係」。

呱吉昨早登記參選，由於呱吉曾和柯文哲拍過影片，被外界認為是泛「柯家軍」，他說，如有個人一直跳出來說自己是柯文哲的朋友，柯也講過沒有朋友，那這個人就是自己貼上來，這很丟臉，相信柯文哲不會喜歡。

呱吉說，他不會簽「柯P認同卡」，直言會去簽的都是「魯蛇」，如果本來就是朋友，不用簽認同卡，柯文哲也會當他是朋友，但要透過簽署來確定朋友關係，第一是對自己沒有把握，第二過去沒有好好在政見下功夫，現在才需要貼冷屁股。

第一個簽署柯Ｐ認同卡的大安、文山區議員參選人張凱鈞表示，呱吉的發言非常不恰當且不尊重其他人，就像柯文哲所說，人民有表達自由的權利，但不要騷擾別人。

此外，前行政院長江宜樺昨也特地陪同內湖、南港區參選人游淑慧登記，還巧遇另名大安、文山議員參選人羅智強，江宜樺還透過臉書直播向網友推薦支持游、羅。

尋求連任的松山、信義議員徐世勳，昨天下午在姊姊、民國黨主席徐欣瑩陪同下登記，徐欣瑩細數弟弟政績，支持者即便大雨也澆不熄熱情，到場大聲為徐世勳加油，還高歌提振士氣，宛如小型造勢活動。

(中國時報)

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