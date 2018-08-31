開學了 玩創意 迎新生

三峽安溪國小派出「科寶科妞」，在校門口迎接學童。 （許哲瑗翻攝）

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中國時報
吳岳修、、許哲瑗／新北報導

8月30日是全國開學日，學校各出奇招迎接學生，有派出人型玩偶或珍禽紅鳶當歡迎大使，也有學校職員扮起格林童物人物，在遊戲中帶領學生穿越「智慧門」、敲響「勇氣鼓」，新北市長朱立倫也前往新創立的林口新林國小，與300多名新生們一起拓印紅磚作品，鼓勵他們努力向學、彩繪精彩童年。

林口區人口大幅成長，市府新設雙語教學的新林國小30日舉行創校及開學典禮，招收一到四年級300多名新生，朱立倫與新生一起用興建校舍時開挖出的紅土拓印紅磚作品，贈送每位新生積木造型紅磚MEMO夾與筆筒、樂高積木彩色筆，期許學生認真向學，發揮創意彩繪童年，留下「磚」屬個人的備忘錄。

除了新林，各校為了迎接小一新生無不卯足全力，汐止白雲國小找來歐洲紅鳶及美洲栗翅鷹，替99位新生擔任開學歡迎大使，紅鳶翼展最多可達160公分，在馴鷹師李志騰指揮下，由新生頭頂30公分處飛越；美洲栗翅鷹則是在馴鷹師引導下，飛越了新生家長手搭手形成的人體山洞，讓學童留下深刻開學印象。

板橋介壽國小學校幹部穿著格林童話人物服裝，與校長及家長一早站在校門口歡迎同學，讓開學日充滿濃濃歐洲風，導師帶領新生穿越智慧門，讓新生們手摸芹菜象徵「勤學」、摸青蔥象徵「聰明」、摸蘋果象徵「平安」，最後再敲響「勇氣鼓」，期盼每位學生勤學聰明、平安乖巧。

三峽區安溪國小派出科學教育推動大使「科寶科妞」迎接學童，一旁還巾寫著「我升上一年級了！」的成長宣言立牌，象徵小一新生求學新印記。

(中國時報)

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