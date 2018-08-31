綠樹聯盟5選將 單車環保辦登記

2018年08月31日 04:11 中國時報 陳育賢 、 徐養齡 、邱立雅／綜合報導 、邱立雅／綜合報導

打出「守護大新竹、環保顧弱勢」口號的綠黨新竹市議員5位參選人，30日在綠樹聯盟新竹縣議員參選人等陪同下，騎著單車象徵環保行動到選委會完成登記，希望在竹市5個選區全壘打。

與新竹縣樹黨結盟組成新竹綠樹聯盟的新竹市綠黨發言人易俊宏表示，此次綠黨在新竹市5個區都推出參選人，包括他自己選北區、東區劉崇顯、香山區王彥涵、南區張志偉、西區易俊廷。

另，新竹縣部分有樹黨的許育綸選竹北選區議員、竹東五峰選區的綠黨余曉菁以及竹北市第2選區的市民代表陳冠宇與竹北市第1選區的高民晟。

而選戰往往拚人氣也拚名人背書，新竹市北區市議員參選人劉康彥曾是媒體人，與不少現任台北市府靈魂幕僚成為好麻吉，像是近來爆紅的「學姊」黃瀞瑩及發言人劉奕霆，就情義相挺為劉康彥拍攝推薦影片，吸引網友熱烈討論。

學姊說，她與小白在網路媒體當了約1年左右的同事，雖然跑不同路線的新聞，但能深刻感受到小白是個很認真照顧大家及後輩的人。台北市府發言人劉奕霆與小白也是網路媒體舊識，透過工作交流，感受到他做事熱情、認真的態度。

新竹縣部分，綠黨與樹黨多名參選人昨天一早從新竹縣出發至新竹市，陪同竹市參選人登記之後，再一起騎回新竹縣選委會，陪同竹北選區縣議員參選人許育綸、竹東五峰選區余曉菁及竹北市第2選區市民代表陳冠宇登記。

竹東選區議員參選人郭遠彰則有大批支持者浩浩蕩蕩陪同登記，為了傳達科技進入校園的理念，郭遠彰特別帶著兩個小機器人，透過遙控方式，讓機器人在選委會現場劈腿大跳騎馬舞，也讓現場更添熱鬧氣氛。

(中國時報)