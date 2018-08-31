查空汙無作為 里長痛批稽查員

小港里長洪世春控訴，「新格發」排放廢氣造成空汙，環保局稽查人員毫無作為，但環保局澄清是誤會。（洪世春提供）

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中國時報
／高雄報導

高市小港里里長洪世春控訴，29日社區瀰漫刺鼻味，經查為鄰近廢五金處理廠「新格發」所為，他單槍匹馬前往蒐證，並通知環保局稽查員取締，但對方吊兒啷噹，消極無作為，也惹來網友公幹。環保局澄清是誤會，擬依法祭出最高500萬罰單。

洪世春說，當日下大雨，惡臭味難以消散，更令他出現喉嚨痛、眼睛些微刺痛，他揪出元凶為「新格發」，無奈稽查人員到場只肯拍照，不願以儀器檢測數據，真是有夠囂張。他將蒐證影片PO網，網友痛批稽查員嬉皮笑臉，國家不須這款米蟲。

環保局澄清，當時現場明顯有粒狀汙染物溢散，《空汙法》第32條為行為罰，也就是說，稽查人員到場時只要拍照即可，不需要再經採樣或檢測程序即可完成舉發，「是里長誤會了」。

環保局統計，今年元旦至今，新格發已因粒狀汙染物溢散被裁罰3次，分別裁處10萬、20萬、30萬元，這次是第4次違規，8月1日上路的《空汙法》新法罰則加重，環保局將考慮開出最高500萬元罰鍰。

另外，29日晚間鳳山、前鎮、前金、三民等區，陸續有人聞到消毒水異味，環保局稽查人員像無頭蒼蠅般四處找來源，歷經3個多小時才找出是教育局擴大校園消毒，確認沒安全疑慮，然而市民整晚已飽受虛驚，質疑市府橫向聯繫螺絲鬆了。

(中國時報)

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