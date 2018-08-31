羅東鎮長之爭 掀3個女人戰爭

國民黨籍宜蘭縣議員吳秋齡（中）在國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙（左）、夫婿魏炎輝（右）等人的陪同下，昨登記參選羅東鎮長。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

國民黨宜蘭縣議員吳秋齡30日前往羅東鎮公所登記參選鎮長，她訴求「好生活、好交通、好文化、好福利、好服務」施政5大目標，盼能獲得鎮民支持，鎮長之爭還有率先登記的無黨籍薛呈懿，民進黨黃素琴31日將在登記，預料是場3名女性縣議員爭搶的局面。

吳秋齡昨在國民黨宜蘭縣長參選人、現任羅東鎮長林姿妙，以及夫婿魏炎輝等人的陪同下前往公所登記，吳秋齡引述胡適「要怎麼收穫，先那麼栽」語錄，說明她從政以來的理念與付出，迄今服務件數逾萬件，博得「好央叫」的佳評。

她表示，在8年前有擴大服務層面的理念參選鎮長初選，因民調輸給林姿妙而轉戰縣議員，期間廣納民意、傾聽各界的聲音，了解許多鎮政問題及方案。

吳秋齡表示，此次鎮長選舉她提出「12年在地服務，8年鎮政準備，讓羅東更好」的主訴求，以及施政5大目標，政見白皮書會陸續公布。她強調，她會是最為勤奮、最有能力來擔任鎮長一職，懇請鄉親支持與栽培。

在28日登記的無黨籍薛呈懿，是全國最年輕的縣議員，她登記時強調，如今貧富差距懸殊、勞工低薪的困境中，年輕人唯有勇敢地衝出去，不論這條路有多少苦難，堅定地走，最後才會走出自己的路。民進黨縣議員黃素琴將在31日登記參選鎮長。

(中國時報)

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