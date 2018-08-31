江怡臻有喜了 盼好孕帶好運

2018年08月31日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

國民黨籍新北市議員候選人江怡臻30日在臉書秀出寶寶的超音波照片，證實已懷孕3個月，希望「好孕」帶來「好運」，巧合的是，第七選區尋求連任的國民黨籍女市議員洪佳君，她與先生只要選舉就懷孕，懷孕參選成為第七選區最特殊的選舉傳統。

江怡臻昨秀出產檢拍攝寶寶超音波的照片，喜孜孜地宣布懷孕3個月的消息，她表示先前時常跑行程跑到出血送醫，幸好寶寶很爭氣「跟媽媽跟很牢」。

江怡臻說，雖然先前曾為了懷孕是否會影響體力而小擔心一下，但她有跑馬拉松習慣，相信體力可以應付選舉的繁忙行程。

江怡臻表示，目前已經懷胎14周，由於年過30已算是高齡產婦，因此她也安排了唐氏症篩檢、羊膜穿刺等檢查，希望能夠如願生下一個健康的寶寶，也希望「好孕」能夠帶來「好運」。

江怡臻並非第一個競選時懷孕的女性市議員候選人，同樣也是第七選區尋求連任的國民黨籍市議員洪佳君，先前也曾多次在選舉時懷孕，卻無礙於選情，甚至還因此連連當選旺己也旺夫。

洪佳君說，2005年老大「大寶」在投票前2周出生；2007年先生黃志雄競選立委時，她則是懷著老二母子一起拉票，並在投票前1個多月生下老二；2000年底新北市議員選舉，她則是挺著5個月大的肚子去拜票，每逢選舉都懷孕，也讓外界嘖嘖稱奇。

洪佳君除了恭喜江怡臻懷孕，也以過來人的經驗表示，選舉時懷孕的好處是「可以多運動」，她也建議江怡臻「把握年輕、多生幾個小孩」。江怡臻表示，寶寶來是福氣，能生就會趕緊生。

(中國時報)