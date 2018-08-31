反年改 第5位北市長參選人登記

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中國時報
／台北報導

年底台北市長選戰出現「第5位參選人！」目前仍在產物保險公司花蓮分公司任職經理的吳蕚洋，有感於執政者「施政沒邏輯、缺乏慈悲心」，昨天上午前往選委會完成參選登記，市長選舉已有柯文哲、丁守中、姚文智與李錫錕完成參選登記，今天是登記最後一天。

今年初藍綠、無黨籍都有許多人表態欲參選首都市長，包括前副總統呂秀蓮、前台南縣長蘇煥智、無黨籍前北市副市長邱文祥、比特幣名人XDite鄭伊庭等，但截至30日上午10時前，只有柯、丁、姚、李4人完成登記。但「第5位參選人」吳蕚洋昨早與兒子一同現身，一進入選委會就徑自走向市長選舉登記桌，表明要參選台北市長，令選委會工作人員與在場媒體都頗感驚訝。

吳蕚洋受訪時說，5年前有感於台灣越來越不好，萌生想要參選的念頭。他也批評，執政者政策邏輯錯誤且缺乏慈悲心，例如年金改革，他在馬政府、蔡政府時期都分別寫過6封信到總統信箱表達立場，無奈政策仍上路，出馬參選是對年改的失望。

另外，對爭取連任柯文哲，吳認為，柯聰明有餘，施政卻缺乏智慧、沒有慈悲心。

吳蕚洋表示，這次之所以決定出來參選，主要希望自己的訴求被更多人聽見，此外，台灣民眾常常認為「不知道該選誰」、「選誰都一樣」，卻呼略了其實也可以選自己，所以他要以自己的參選來拋磚引玉。

(中國時報)

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