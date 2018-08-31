不畏抹黑 張晉婷捲土重來

前新北市議員張晉婷。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

年底九合一選舉31日登記截止，上屆選舉捲入賄選風波的前新北市議員張晉婷，今年捲土重來投入新北市第二選區選戰，並將於今天領表登記，張晉婷說，過去這段時間遭到諸多抹黑，相信時間會還她清白，會持續用行動表達她對地方的關心。

張晉婷議會之路波折不少，先是在2014年選舉時，因競選幹部呂文燦等人以免費餐會賄選，導致張晉婷遭判當選無效外，還被檢方依違反公職人員選舉罷免法起訴，新北地院判刑4年半，褫奪公權3年，全案仍在上訴中。

沒想到接著又在第二屆新北市議會議長選舉投票時，張晉婷因未亮票，遭影射被國民黨買票嫌疑，最後慘遭台聯開除黨籍。

事後民進黨律師團召集人，現任金管會主委顧立雄當年曾表示，亮票會被檢方說要法辦，不亮票變買票，也要法辦，其實議員非常為難。

回首前塵，張晉婷說，各種抹黑指控一度讓她灰心喪志、不願對外接觸，經過一段時間沉澱，她勇敢走出來，以一般人的身分繼續做地方的服務，像是開辦手作課程嘉惠親子、走訪關懷據點、辦理夜光天使團關懷老人及婦幼等。

張晉婷說，近期她與名嘴吳國棟在新莊、五股區舉辦全民開講，親自面對民眾的提問及疑惑，「我絕對沒有買票賄選，每一票都是我一次次去市場拜票贏來的！」

張晉婷強調：「過去那些抹黑，相信時間一定會還我清白，我也會持續用行動表達對地方的關心。」

(中國時報)

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