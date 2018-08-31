三重先嗇宮 普渡供品贈弱勢

三重先嗇宮捐贈中元普渡供品給弱勢家庭，三重區公所頒發感謝狀給先嗇宮董事長李乾龍（右二）。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

三重先嗇宮每年中元節都會舉辦慶讚中元普渡法會，眾多信徒帶來豐盛供品祭拜，先嗇宮體恤社會弱勢需求，30日在董事長李乾龍主持下，將總價值高達50萬元的350份食品、1萬6000斤白米，捐給三重區公所轉贈弱勢及低收入戶家庭，副區長林偉雄代表受贈，並頒發感謝狀表彰先嗇宮善舉。

李乾龍說，每年農曆7月15日的中元普渡是先嗇宮重要祭典，很多信徒都會準備供品來贊普，祭拜完了都不會把供品拿走，因為大家都發自內心要把供品留下轉作愛心物資，今年準備了350份價值千元供品，以及4500包每份5台斤白米，透過三重區公所及各里辦公室，將物資致贈給有需要的民眾。

李乾龍表示，弱勢家庭需要社會更多的愛和資源投入，先嗇宮希望透過帶頭捐贈中元普渡物資，呼籲有能力幫助弱勢的人站出來，向弱勢家庭表達關懷之意，讓他們能夠感受社會溫暖，更重要的是，如果這些小小物資能夠幫助到真正有需要的家庭，這就是最值得也最有意義的事情。

身兼先嗇宮總幹事的三重五谷里長張振隆說，先嗇宮每年都會把普渡供品轉為愛心物資，雖然每份物資的價值不高，但幾包白米與罐頭，就可以讓一家三口吃個好幾餐，這對收入好的人來或許不算什麼，但對低收入戶及弱勢家庭來說實質幫助很大，「拿到東西時，他們真的很高興。」

(中國時報)

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