嘉縣長選舉 吳育仁登記老車助陣

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中國時報
／嘉縣報導

國民黨提名嘉義縣長參選人吳育仁30日下午完成參選登記，除對自己的選情展現自信，也直指主力對手是嘉義縣淪為「老、苦、窮」的共犯、幫凶，出來參選，要不要跟縣民道歉？要不要跟背後的黑金派系切割，強調人民想改變的想法他感受到了！希望能改變嘉義，成為有尊嚴的幸福首都。

原定要陪同前往登記的高雄市長參選人韓國瑜因忙於高雄水災，因故取消行程，吳育仁在競選團隊與黨籍縣議員李國勝、蔡信典等數十位支持者陪同下，從縣黨部步行到縣選委會，另多位老車自救後援會成員也開來4輛吊車，升起「教授當縣長」等巨幅布條，表態挺吳育仁當縣長。

吳育仁辣嗆兩位對手是嘉縣淪為「老、苦、窮」的幫凶，長期輔政成幫凶，要不要先向縣民道歉？並質問民進黨提名的翁章梁要不要和背後所支持的勢力，所謂一黨一人的黑金派系來切割？強調人民改變的想法和意念「我感受到」，如對手不切割，「人民不會跟你站在一起」。

目前下屆嘉義縣長已有無黨籍林國龍、無黨籍的嘉義縣副縣長吳芳銘、民進黨翁章梁和國民黨吳育仁完成登記，若31日最後1天無人登記，4人競逐態勢底定，雖林國龍展現旺盛企圖心，在知名度有限下，選戰焦點仍著眼在3強如何訴諸民意，成功登上縣長寶座。

(中國時報)

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