台日生技交流 締造1.7億元商機

經濟部中小企業處和台南市工商發展投資策進會30日舉辦「躍升生技新次元2018中小企業商機創造展示交流會」，今年首度與日本合作，公益財團法人沖繩技術振興中心所長具志堅清明（掛名牌者）等台日代表一同合影。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

經濟部中小企業處和台南市工商發展投資策進會30日舉辦「躍升生技新次元2018中小企業商機創造展示交流會」，除了台灣19家生技醫藥業參與，更首度與日本合作，包括沖繩、福岡等地優質生技業者到台南參展，展出台日最新技術與先進產品，共創海內外龐大商機。

以打造台灣成為亞太生醫研發產業重鎮為願景，經濟部中小企業處和台南市工商發展投資策進會連續7年攜手合作。今年透過台日工商經貿與產業機構網絡，邀請醫藥品開發、醫療器材、美妝保養、藥品資訊系統、產業諮詢等領域共8家來自日本沖繩、福岡、大阪和北海道優秀企業及台灣19家業者共同參與。

台南市工商策進會王建民總幹事表示，台南場商機創造展示交流會，迭創佳績，2012年衍生合作商機9000萬元，今年已逾1億7250萬元，現場交流熱絡。

台南市政府副祕書長李賢衛致詞指出，台南市政府對日本廠商服務採單一窗口，盼未來能更進一步合作，尤其，台南有南科園區，生技產業蓬勃發展，截至去年止，全國2004家生技廠商，台南就占了446家，營業額達440多億。

公益財團法人沖繩技術振興中心所長具志堅清明說，生技產業在沖繩為重點發展項目，該中心主要與學校合作，很高興來台見證台日企業一起發展生技。經濟部中小企業處長雷世謙表示，商機交流會主要協助中小企業找到新產品、新技術合作機會，台南生技產業成果豐碩，研發創新能量佳。

(中國時報)

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