議員籲設官方職缺媒合平台

2018年08月31日 04:11 中國時報 林宏聰 、實習記者陳家莉／高雄報導 、實習記者陳家莉／高雄報導

老師想返鄉服務，其實不容易！高市議員郭建盟指出，1名基隆女老師想調回高雄侍奉病父，竟等了16年，甚至必須上民間徵才網站自尋開缺資訊，他要求建立官方職缺媒合平台，協助公僕返鄉；高市人事處表示，將正式行文向中央建議。

郭建盟30日質詢表示，現行請調機制對公教人員返鄉服務很不友善，1名已教書17年的女老師想調回高雄就近照顧中風爸爸和弱智弟弟，為取得轉調資格，她努力拚積分達160分，苦蹲16年才調職成功。

另位34歲已婚女公務員在高市府服務8年，為了生小孩想調回台中夫家，明查暗訪3年終於找到台中職缺，不料向上呈報時，高雄長官卻不放人；郭建盟痛批，全國生育率才1.17％，好不容易有女老師想生，政府卻阻礙她的返鄉生產路。

郭建盟指出，因缺乏官方平台，許多教職員須透過1111教職人事網發文徵詢地方開缺，恐涉及個資安全，他建議仿照警消系統建立「人才職缺媒合平台」，讓徵才單位、有轉調意願公務員能統一公告，並設置人才資料庫方便職缺媒合。

陳明忠回應說，目前雖無法令規定，但高市府內部人員皆以聘任高雄子弟為優先，不過他也認同建立官方人才職缺媒合系統平台的想法，將行文人事行政總局正式提出建議，建立相關平台。

(中國時報)