2018年08月31日 04:11 中國時報 桑品載

宋朝大儒黃庭堅勗勉官吏：「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺。」宋太宗命令將這16個字銘刻於各衙門大堂中位，史稱「戒石銘」。另有徐參政者，也有相同意義的16字銘言：「天有昭鑒，國有明法，爾畏爾謹，以中刑罰。」

這樣的官箴，中國帝制時告誡對象常常也及於皇帝本身，故逢國有大災時，皇帝除敬天拜地外，還下詔罪己。

這是中國天人合一文哲思想的具體實踐，天道，不是指菩薩或是某個神仙，而是一種善概念、正邪有別的標準。官場如此，民間亦然，人民琅琅上口的「舉頭三尺有神明」、「人在做，天在看」，都是指天道不可違也。

現在還說這些，會被指是「愚民」，但替代天道的法律，卻又往往成為當權者的工具，這條法律在這位當權者解釋和使用下是對的，換人當權便是錯的。另一種情形是，既然天道是迷信，迷信也可成為工具，明明說謊，在神明面前斬雞頭表示清白，一樣可以夜半敲門心不驚。求六合彩明牌，在廟裡上香叩頭，沒中獎就把廟燒了，這可經常發生。

道義不在，是非錯亂，此現象已轉化為政壇籌碼。這次發生823水災，民進黨尤其玩得得心應手。

之一，淹水最嚴重的屏東、高雄、台南、嘉義，民進黨在此執政10多年，歷經李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文各總統，政府撥專款治水經費上千億，成為民進黨標竿都市的高雄和台南，市長任期未滿就去中央做大官的陳菊和賴清德，多次自誇治水功勞，說「30年不會淹水」，餘音盪漾，老天就給他們大洗臉，雨已經不下了，很多地方還在淹水。

這是否「上天難欺」？是否「天有昭鑒」？不敢說，不可說，說了就是「沒心肝」。賴清德的說法竟然是：「讓批評的人當上帝！看把這種雨量的暴雨下在台灣哪個地方，他有把握不會淹水。」

但不到10年前，這裡也發生過災情慘重的「八八風災」，不同的是，執政的是國民黨，那時民進黨是怎麼罵的？一句名言出現了：「國民黨不倒，台灣不會好。」國民黨果然倒了。

之二，副總統陳建仁避開在金門舉辦的「八二三炮戰60周年紀念」活動，倒在第2天帶著家人在隨扈保護下暢遊金門3天，此事被媒體揭發，民進黨的說法是：「副總統不負救災責任。」難道副總統不是執政團隊的一員嗎？人民在水災中受難，身為副總統，怎麼還能玩得那麼高興？

八八水災時，當時的行政院祕書長薛香川和院長劉兆玄先後下台，原因是一個在下班後陪岳父喝了一碗粥，一個去理個髮。當時民進黨主席蔡英文說：「氣得想把電視砸了！」民進黨立委邱議瑩說：「氣到快中風。」但不知這回蔡英文有沒有想砸電視？正在波蘭旅行的邱議瑩沒有中風吧？至於陳副總統，會師法前人下台嗎？

台灣夏秋正當水災、地震旺季，肯定大小災情還會接踵而至。「災難政治學」會成為顯學，尤其是在選舉將臨之際，執政又民調低迷的民進黨用巧辯、使奧步，這正是大可發揮的時候。

行政院說要提高年輕人時薪、月薪，但戔戔之數，年輕人依然度日艱難。當官的可曾想到「爾俸爾祿乃民脂民膏」？「下民」被虐久了，是會反的，而政權是會倒的。

民主政治的政權任期制是人民反省的機會，既不接「地氣」也不接「天氣」的政客，人民何必還養著他們！ （作者為作家）

(中國時報)