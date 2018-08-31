一黨執政也能廉潔高效的關鍵

2018年08月31日 04:11 中國時報 胡海鷗

明末大儒黃宗羲說：「君權，千年之大惡。」確實，沒有帝王的專制獨裁，為所欲為，中國百姓怎麼會在血海中苦難掙扎幾千年。但是，筆者仍然認為應將君權具體為「郡縣制乃千年之大惡」。因為將大惡定位為帝王，則會使人誤以為只要推翻帝制就可以了。殊不知只要保留郡縣制，換任何人以任何名義上台，則千年之大惡就延續不斷，如影相隨。無量頭顱無量血，可憐換取假共和。所以要走出歷史的迴圈，則必需認清郡縣制之為大惡的機制。

秦始皇得天下後，採納李斯的建議，實行郡縣制。因為秦始皇以前的分封制，是天子給自己的族人分封建國，其結果是他們各自實力增強後，互相征戰不已，秦始皇就才能掃六合、吞八荒。而他一旦君臨天下，他就要避免歷史的重演，所以李斯的建議正中下懷。郡縣制皇帝委任各級官吏，作為替他看管天下的奴僕家臣。他們逐級對上司負責，就無法挑戰皇帝的威權，更不會尾大不掉。

秦始皇以為郡縣制可以傳之萬世，以至無窮。但是，他沒有料到，郡縣制一定滋生阿諛頌聖、欺下蒙上、賣官鬻爵、賄賂公行、指鹿為馬、黨同伐異等。其運行結果不僅秦二世而亡，而且所有朝代都命不長，到了近代更有過7～8年再來一次的讖語。後人以為秦亡於殘暴，卻沒有意識到這是郡縣制運行的必然結果。

不難想像，郡縣制一定是腐敗的體制，因為但凡被皇帝欽點或上司推薦的官員一定感激涕零，他們要報知遇之恩的方式無非是阿諛頌聖、天子聖明、慧眼識珠等。此外，一定要給予物質回饋，這就勢必要搜刮下屬和百姓。因為所有人都不能輸在被提拔的起跑線上，這就勢必相互攀比，於是賣官鬻爵、賄賂公行，愈演愈烈。

無論皇帝如何強調爾俸爾祿、民脂民膏，清正廉潔、執政為民，也無論怎樣剝皮萱草，雙規重刑，都遏制不住官場的腐敗。因為存在決定意識，郡縣制的存在方式比教育和懲罰的力量強大得多。儘管每朝每代都有如海瑞這樣的清官廉吏，但是他們都是官場的奇葩另類，而不具有統計意義。官員的智慧都用到搞定上司上去，廟堂之上充斥著尸位素餐者，其蠢無比的小人。為了保住烏紗帽，他們勢必拉幫結派，黨同伐異，幹掉所有可能的聰明人，於是腐敗越來越嚴重，官場生態越來越惡劣，社會矛盾積累到不可收拾的地步，底層就會揭竿而起。新朝穿新鞋走老路，重複舊朝的郡縣制，官員繼續貪腐和王朝再度傾覆，以致中國歷史走不出王朝周期律，皇帝也成了最為高危的職業。

走出鬼打牆的出路只能是選舉，筆者不講「還權於民」、「天下為天下人所有」之類的大道理，而只是說要維護現有體制，也需換一種管理方式。既然所有的弊端源頭是得之於上司，僅對上司負責，那就是改變這種結構，讓權力得之於百姓，對百姓負責。只要百姓普選，官員就必須搞定百姓，否則，無法上位。此時阿諛奉承、行賄送禮那一套不僅無效，也承受不起，於是官員必須做出業績，樹立形象，取信於民，遊戲規則完全變了，郡縣制中的官場腐敗，政治生態惡化等，以及王朝周期性傾覆的弊端都不復存在。當然，民選制度也有民選制度的問題，但無論如何比郡縣制的問題小，社會成本比周期性震盪也低很多。

要衝破郡縣制的強大慣性，跨向民選也有很大的風險和挑戰，那就可以實行執政黨提名，差額選舉，末位淘汰。在這種體制中，上司仍然有很大的話語權，但是，候選人也必須向百姓證明他的能力和人品，這就可以極大地遏制貪腐，改善官場生態。此操作可以從基層做起，逐級向上延伸。上級主要職責是加強對選舉的監管監督，保障選舉程式的公開、公正和公平，最大限度地避免賄選和暗箱操作。如此既可以保障一黨執政，又能最大限度地遏制貪腐。

這個論斷不僅是邏輯推導，更是事實的證明。新加坡人民行動黨一黨執政多年，但官員都是選舉的，他們政府的廉潔高效和穩定也是世界有名的，也許這正是我們走出郡縣制之千年大惡的可行參照。

（作者為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授）

(中國時報)