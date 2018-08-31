美闢戰場 推台灣當馬前卒

2018年08月31日 04:11 中國時報 蘭寧利

美國海軍退役上將布萊爾曾任美國太平洋總司令和情報總監，對亞太政軍發展熟悉，並曾多次來台觀摩漢光演習，對我國的了解堪稱深入。他於近期親撰〈日本、台灣必須重新評估他們如何攔截中國的威脅〉，對在國際海空域活動的共軍機艦「攔截和伴航」政策多有批評，意義深遠。

他認為，「軍方都面臨著大陸的艦機不應該在台灣領土周圍自由活動的強大政治壓力，需要攔截和護送每一批接近領土的大陸艦機航次。」在台灣還有媒體火上加油，兩者倍力相乘下讓軍方決策失去理智。其次，他認為，不該為進行攔截和伴航，花費有限的國防預算；而攔截和伴航一切的政策消耗了飛行和航行時數預算，減少可用於磨練戰時更多必要技術複雜演訓的花費。這絕對是實情，經常性出動艦、機攔截，增加飛行時數和加大艦艇的日常損耗，讓籌措不易的零附件問題更雪上加霜，也使已捉襟見肘的作業維持預算更形艱困。

布萊爾提出幾個建議：首先，應該確認海空的預算，到底應該拿出多少用於日常攔截行動，多少用於作戰任務的訓練。其次，不應該為日常攔截任務單獨採購某種裝備，而應該在軍購時綜合考慮艦艇、飛機、偵測器和武器的戰時實用性。三是應當制定新的攔截政策，「不需要攔截所有靠近的共軍艦機，而改以有選擇性和不可預測性。」

另外，他建議日、台可派遣艦機接近大陸的國際海空域活動，讓中共也採取攔截與伴航行動。此一說詞顯然與美海、空軍近期不斷以航行自由為名，挑釁並測試中共容忍的底線一致。現在美國對台灣完全是一種拉伙入幫的姿態，在政府一再宣示要加入印太聯盟之下，若能和美國戰略行動一致，一在南中國海，一在東海，南北呼應，豈不大好？但就國力對比而言，以航行自由為名挑釁中共，美國這種強權可以，但我們卻行不通的，這完全是被硬推上火線作其馬前卒而已。

另一建議則是我軍可以在我方海域周圍運用共軍的行動來磨練作戰技術，如應利用我方兵力的在場對遼寧號航母進行模擬攻擊，提高自身戰備程度。這種說法是高度的挑釁，是極不負責任的說法。先問美軍，共軍遼寧號曾多次在南海訓練時，美軍曾經以其作目標來磨練過作戰技術嗎？換作台灣，請問我們有何大海域監控能力？有多少兵力可以一批又一批地穿透防禦而近身攻擊？我們禁得起戰術、戰法外洩？這種以共軍的行動和各型兵力為目標的對抗發展與訓練，海軍早在30多年前就有專責單位負責執行，勿須派實兵。

他的批評和建議都言之有物，唯獨最後這個建議，卻大有問題。美國的戰略明確，想在南中國海之外的東海另闢第二戰場，讓日本和台灣頂上去，這必然會引發中日之間以及海峽兩岸的局勢緊張，而且中共會藉機提前發動統一。此為我方所最不願見之結局。 （作者為海軍退役中將）

(中國時報)