2018年08月31日 04:11 中國時報 蔡東杰

自2016年底英川通話，以及2017年以來，包括已簽署批准之法案，美國國會先後共提出了7項直接或間接與台灣議題相關之法案，其中，川普於今年簽署《台灣旅行法》，接著是《2019年度國防授權法案》，台美關係之深化與升級乃成為眾所矚目的焦點。

儘管其他多數法案仍處於審議階段，如同共和黨眾議員貝肯在5月提出《台灣國防評估委員會法案》時聲明的，根據《台灣關係法》與符合「對台六項保證」等，他建議美國應設置特別委員會，全面評估台灣目前的國防建設狀況，加強對提升台灣防衛能力的承諾。其後，不僅美國國防部亞太助理部長薛瑞福公開表示，在促進「自由與開放的印太戰略」上，美國確實認為台灣是一個重要且可靠的夥伴，接著，前美軍太平洋司令布萊爾日前更撰文指出，應該促進台灣與日本緊密合作，以抵抗中國的侵略行為。

值得注意的是，蔡英文總統在8月出訪時，過境美國雖引發廣泛注意，也是年初《台灣旅行法》通過後，中華民國元首首次過境美國本土，部分媒體更使用「突破」二字來形容其過程，但前在台協會理事主席卜睿哲仍「誠實」表示，他並不認為目前存在真正的「突破」，但美台關係確實正「逐步改善」。其次，美國政府確實有意「發出訊號」，表示美台關係處於相對良好狀態，只不過理由與《台灣旅行法》或許沒有太大關係。

除了應當注意美國政策宣示的「言外之意」外，川普的連串「退出主義」也需特別當心。事實上，川普不僅所謂「讓美國再次偉大」乃拾雷根之牙慧，美國不斷宣布「退出」也不是什麼新鮮事。例如1947年退出大陸，直接導致國民政府在內戰中挫敗並撤退至台灣；1971～78年撤守兩岸主權競賽，導致我國退出聯合國並迎來一波斷交潮；1975年撤出越戰後，讓數十萬越南人成為海上難民；在苦戰8年後於2011年從伊拉克戰場撤退，名義上被結束的戰爭其實留下滿目瘡痍和內戰陰霾，至於正逐步設法撤退的阿富汗，同樣剩下一堆未解難題，甚至談判對手還是當初她想推翻的神學士政權。

從某個角度來看，「退出」的前提是先「介入」，而美國哪一次的介入不是把對方視為關鍵的重要夥伴？聲稱此舉乃是替天行道且攸關美國重大利益？相對地，美國哪一次的虎頭蛇尾不是找足理由，甚至把責任推給夥伴？當然，我們絕不否認美國長期以來擔任台灣安全屏障之「貢獻」，但也絕不能忽視這些貢獻背後既源於「自利」動機而非「善意」，更不能遺忘在「美國優先」考量下，斑斑在目的歷史事實。也只有存在此一理性前提，我們才能掌握台美關係上升的利基，做出真正有助國家安全的對策。（作者為國立中興大學國際政治研究所教授）

(中國時報)