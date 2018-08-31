2018年08月31日 04:11 中國時報 曾復生

美、日兩國國防安保機構於8月下旬，先後發布有關中國軍力評估報告，強調共軍擴張能量的威脅性，並做出強化美日軍事同盟必要性的結論。9月上旬，美國與印度「2加2」外交國防首長會議，亦將針對中國軍力擴張威脅，強化「印太戰略」合作架構進行討論。《紐約時報》日昨發表專論指出，中國海軍已成為世界最大海軍，其最新能力包括用來打擊移動船艦的東風21D與東風26導彈，已打破太平洋軍力平衡，並可在台海與南海挑戰美國軍事霸權，引發各界高度關注。

評估中國軍力虛實已成為敏感的政治議題。川普總統為滿足軍工企業支持者需求，著手擴大美國海軍，準備擁有355艘艦艇，除恢復對付俄羅斯的第2艦隊外，並強調中國海軍艦艇數量已經超過美軍，美國防部必須有所作為。另川普總統決定成立「太空軍」，並曾經向日本安倍首相表示，中國研發太空反衛星武器是「迫在眉睫的威脅」，隨後，安倍就宣布將修訂《美日防衛合作大綱》，加強太空、網路與電子戰合作。顯示當美國需要爭取國防預算，或要求盟國配合對抗中國時，就會刻意渲染中國軍力的強大與威脅性。

當前，中國海軍已能夠在複雜的電磁環境下操演，而且把遠海演訓列為「新常態」，並在印度洋部署潛艦。中國海軍有能力在黃海、東海、台海，以及南海危機爆發時，發動兩棲登陸作戰直接攻占島嶼，封鎖海上運輸線航道，以控制戰略運作區域。中國海軍正不斷加快武器裝備現代化進程，並發展晉級核動力洲際核導彈潛艦。不過，中國海軍還沒有能量執行全面聯合作戰，也缺乏維護戰鬥海域持久空優的武力；同時，中國海軍的反航艦作戰、反潛作戰、反空中攻擊作戰，以及支持遠海作戰的空中武力與後勤補給能力，仍然不足。

另中國空軍正加速指管及信息化建設，結合北斗二代衛星定位導航系統建置完成，準備奪取第一島鏈制空權。新成立的火箭軍則積極強化部署短、中、長程導彈與巡弋飛彈能量。航天科技發展也成為繼美、俄後，第3個擁有太空航天器交會對接技術的國家。此外，共軍戰略支援部隊的龐大網路攻擊能量，使美、日等國的網路安全壓力備增。不過，美國智庫蘭德公司認為共軍雖已擁有先進武器，但缺乏實戰配套與經驗，而且指揮、後勤管理、現代戰爭訓練、海軍反潛作戰，以及多軍種聯合作戰等方面仍然落後美軍。

2018年中國軍隊在約1800億美元國防預算的挹注下，已成為世界第2大軍費支出國。但是相較於美國同年支出約7000億美元國防經費，凸顯中美兩國軍力仍有顯著差距。因此，《紐約時報》認為中國軍力崛起已經打破太平洋平衡，若非溢美之詞就是另有所圖，不能當真。（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）

(中國時報)