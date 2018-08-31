正視仇中與反台民粹對撞危機

2018年08月31日 04:11 中國時報 主筆室

民粹的可怕在於它放縱情緒、訴諸仇恨，反對理性，也不強調對話，讓社會走向分裂與對抗。過去幾年台灣公共論壇空間，幾乎全淹沒在政客、名嘴與網軍的民粹口水中，政策議題一旦端上檯面，就只有標籤，只有敵我，最後就是回歸藍綠，所有理性思辨空間全被推到邊緣。影響所及，任何政黨的政府不能為所當為，重大建設與投資停擺，政府效能衰退，國家競爭力弱化。台灣已從四小龍的模範生跌落到尾巴陪榜，人才與資金外逃。最可怕的是，肆虐已久的民粹風潮不見退燒跡象，相反的卻愈演愈烈。

如果操縱民粹，僅只限於內部的藍綠對抗，最壞就是釀成視聽汙染，製造社會對立，內部自我循環消耗，台灣漸漸變窮。不幸的是，自從兩岸官方走向對抗，台灣的仇中民粹風潮逐漸延燒到對岸，並和對岸數以億計的民粹浪潮直接撞上。台灣可能還不了解，大陸這幾年隨著微博、QQ、微信等社交平台的快速發展，同樣形成大規模的民粹風潮，隨著不同議題的聚合，往往能匯成巨大能量，連官方都不敢忽視，不少涉及貪腐的權貴都栽在網民的圍剿中。

試想，當台灣這群習於挑釁、謾罵的獨派鄉民，與大陸民族主義高漲的鄉民直接對著幹，會是番什麼光景？甭說什麼相激相盪了，僅數量規模的極端不對稱，就夠令人驚懼了。很遺憾的是，蔡政府到此刻為止，仍未注意到這股正在高漲的民粹氛圍效應。

不久前的85度C事件，是典型的民粹效應循環所釀成的結果。蔡總統進入85度C喝咖啡、簽名，居然演變成為兩岸危機事件，非始料所能及。事件源起是一名大陸「熱血」僑民，在參加抗議蔡總統過境洛城事件行動後，尾隨蔡進入85度C，錄下現場畫面並PO上微信友人圈，很快就在大陸社群媒體形成野火燎原之勢，不僅85度C遭到莫大的政治壓力，後續發展已造成所有大陸台資企業與在大陸營生的台灣人陷入有形與無形的表態壓力，也逼得大陸官方必須表態懲罰台灣。

但民進黨政府並未察覺此項危機，面對85度C及薩爾瓦多斷交事件，政府與綠營輿論反而見獵心喜，或斷言蔡英文聲望將落底反彈，或預估有利民進黨年底選情，沒有檢討與反省，只有譴責大陸、指控在野。顯然這些人心中只顧念選舉利益，操控民粹增加選票，卻忽略了浮動於兩岸民間的民粹思維及相互對撞危機。

美中貿易戰日趨激化的敏感時刻，大陸民間對美國敵意驟增，華府為遏制北京，刻意大打台灣牌。美國考量的是美國利益，台灣應該低調應對，並在兩強之間取得適當的均衡。然而蔡政府卻自鳴得意向華府一面倒，並刻意選擇高姿態過境美國，自然引發對岸鄉民的關注，終於在85度C事件上，瞬間在社群媒體點燃鄉民怒火，民粹反彈的力道，連官方都無法漠視。

薩爾瓦多的斷交，與其說是大陸故意打壓台灣的國際空間，不如說是民粹效應下的產物。美中陷入戰略與經貿對抗之際，大陸鄉民民粹氛圍正愁找不到出口，目睹蔡政府向美一面倒，高調操作過境外交秀，加上85度C事件的激盪，立即引發對岸社群媒體龐大民粹效應。

稍具政治敏感度的人在審視85度C與薩爾瓦多斷交事件時，早已察覺兩岸關係正邁向更壞、更糟的景況。北京當局對蔡政府最後一絲期待已不復存在，未來的情勢只會越來越嚴峻，而到了此時此刻，如果蔡政府一心一意顧念的只是如何掀起民眾的反中情緒，有助於年底選情，那麼也只能悲觀地預言，85度C肯定不會是最後一個被對岸抵制的台商，薩爾瓦多也絕對不會是最後一個斷交國，因為對岸的反台民粹情緒也正在快速滋長。

蔡政府相信操作民粹是消滅政敵、鞏固政權的利器，過去兩年來不惜以破壞兩岸關係的民粹操作，達到意識形態動員的政治意圖，如今民粹動員外溢到兩岸關係，兩岸鄉民的不對稱對抗正在引發多向度的負面循環效應，大陸鄉民已經有從「反獨」邁向「反台」的趨勢，這種態勢真的很令人憂心。很不幸的是，蔡政府低估了這種負面趨勢對台灣的殺傷力。

(中國時報)