邱議瑩大言不慚

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中國時報
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一場水災如同一面照妖鏡，讓許多政治人物被打回原形，出現了現世報。823水災對比八八風災，當年厲聲責罵執政者的民進黨人，現在紛紛成為當年被自己痛批的對象，只是政治人物總是寬以待己，就算道歉也要自我宣揚一番。

繼副總統陳建仁被發現水災第2天直奔金門旅遊、立法院長蘇嘉全也被抓包到日本渡假，日前立委邱議瑩在臉書痛批韓國瑜「高雄市淹大水，而你們唱歌跳舞還約大家一起來快樂？」罵完沒兩天，邱議瑩已經在波蘭逍遙了。

邱議瑩在波蘭的訊息傳開，臉書被灌爆，她隨即發文致歉，表示水災後她一直都在高雄勘災、訪視，直到出國前的最後一刻。還說她的團隊不時將最即時的訊息傳給她，讓她「在拚國會外交之餘，仍能全面地掌握高雄的狀況。」什麼叫做大言不慚，邱議瑩就是！

台灣的外交處境坎坷，民進黨一連斷了5國邦交，邱議瑩卻說，她隨同立法院副院長蔡其昌等人受邀到波蘭訪問，「對波蘭而言是相當罕見的，可見民主與自由的普世價值會讓世界看見台灣。」薩爾瓦多才剛斷交，連美國也只能打打嘴炮讓蔡政府安慰一下，邱議瑩卻有這番說辭，是把民眾當傻瓜、不懂外交嗎？花納稅人的錢出遊也就罷了，說這番冠冕堂皇的話是要氣死災民嗎？

邱議瑩還說，「外交上的防災、救災措施也很重要，面對中國蠻橫的打壓與恫嚇，身為國會一員，我們責無旁貸！」水災也可以牽拖到外交去，乾脆直說水災也是阿共仔害的好啦！一場水災果然讓民進黨人一一現形。

(中國時報)

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