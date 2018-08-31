2018年08月31日 04:11 中國時報 楊艾俐

近日來，悼念2008年共和黨總統參選人麥肯的美國各界人士不斷，大家記起這位越戰英雄曾經擁有的愛國情懷、叛逆情懷和道德勇氣。

2008年是金融海嘯滅頂，人民對小布希執政8年極度不滿的年分。麥肯代表共和黨出征競選總統有如犧牲打，注定扮演悲劇英雄的角色。尤其光鮮亮麗的歐巴馬打著「希望、改變」旗號，相差近30歲的麥肯是老一輩陳舊頑固的代表，甚至他不能伸直的右手都被取笑。很多人這幾天才了解麥肯在越戰期間，駕駛戰鬥機被打下來，雙手斷裂，一腿骨折，並被監禁5年半，遭受無數酷刑，經常雙手被反綁吊起來受到痛毆，導致終生殘廢。在監牢裡他被剝奪一切，卻仍頑強不屈，堅不透露軍事機密。

大凡在過世後能引起人們悼念的英雄，總有一個共同特徵，就是勇敢，勇於展現道德勇氣，勇於貫徹自己理念，終生為原則與價值奮戰，甚至勇於沉默，甘於不在其位，不謀其政。

麥肯成為戰俘，受盡折磨，瘦到只剩48公斤，他拒絕提早獲釋以維護榮譽，並避免讓敵人拿來做宣傳。當他拄著枴杖回家，身心創傷累累，馬上投入政壇，是無比的勇氣。從政後，他的勇氣表現在聽自己良心的聲音，而不是黨的聲音。

去年7月，80歲，才剛被醫師診斷出罹患腦癌的的麥肯，眉上還帶著開刀留下的傷疤，拖著病體走進參院議場。眾目睽睽之下，為推翻歐記健保投下反對票，身為共和黨員，他勇於對抗川普。而正因為麥肯這一票，共和黨版本的健保法案未能過關。

另一個在過世後格外令人懷念的是在英國任12年首相的柴契爾夫人。她1979年上任後改造英國，領先世界各國，打破國有體制、打破壟斷，主張競爭、節儉的個人理念，被人總結為「柴契爾主義」。她過世後，英國《經濟學人》稱，縱使二戰中領導英國的名相邱吉爾也沒有創造「邱吉爾主義」，可見她影響英國及影響世界之深。她保守旗幟鮮明，快言快語，用字犀利，媒體當然也毫不留情地批評她，她的勇敢表現在不爭一時，而在爭千秋。

我格外尊敬那些急流勇退，然後甘於沉默的政治人物，這些都需要高智慧，也要大勇氣才能做到。台灣其實有很多藍綠政治人物屬於這類。例如這幾天水患不斷，官員救災飽受批評，2009年也發生過莫拉克風災，當時行政院長劉兆玄就是位勇者，風災過後第3天聽得小林村滅村後，劉兆玄已決定辭職，但他把行政院遷到高雄，就近協調聯絡軍公教警，1天工作16個小時，每時每刻都紅著眼睛，如果沒有當時他做的一些措施，這次水災會更慘。他堅持要給災民不單安居，也要樂業，說服郭台銘在災區附近投資有機農業。面對各方的嘲笑、反對聲浪，他仍然勇往直前。甚至當他和部屬全力救災時，頂頭上司馬英九抱著災民，一邊安慰他們；「政府沒有做好，對不起你們。」他也得一肩扛下來。

劉兆玄辭職後，不過問政治，8年出版4本小說。任何爭端，皆不發言，從小寫武俠小說的他堅持：當江湖有需要時，他行俠仗義；不需要他時，隱遁鄉野不問世事。乃真大俠也。我常覺得在這些勇者還在世時，應多給些掌聲，讓社會能樹立人物的典範。

(中國時報)