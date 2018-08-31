2018年08月31日 04:11 中國時報 孫效孔

中央銀行總裁楊金龍本周在記者會中特別強調，資金淨流出有5大好處，但卻避談有什麼壞處。很多人看了詳細報導之後，接收到的訊息好像是，央行不鼓勵資金投資在台灣，因為投資在國外好處多多！

《中央銀行法》第2條明定，央行經營目標首在促進金融穩定，另外也需協助經濟發展，如果楊總裁在記者會的說法是對的，那麼資金流出可以促進金融穩定而且發展經濟嗎？從2010到2017年的8年之間，全體銀行總存款增加了9兆4千億，而此期間資金流出了10兆7千億，這樣看起來像金融穩定、有利經濟發展嗎？

楊總裁說，資金流出可以提高可支配所得、取得關鍵技術、發展財富管理、因應國際資金進出的風險，而且對外籌資可取得較低的融通利率。前幾項似乎與經濟發展有關，但是8年以來經濟發展得很好嗎？籌資利率低根本是硬擠出來的「好處」！因為楊總裁簡報中說，台灣是全球第5大債權國，表示我們幾乎不向國外借錢，那麼低籌資利率算什麼好處？

央行簡報指出，包括瑞士、新加坡、德國、日本在內的先進國家，也是連續30季左右金融帳淨流出，但是央行沒有說清楚的是，那些國家有像台灣這樣，流出的資金大於國內存款的增加嗎？央行更不應該消費土耳其，說仰賴資金流入有多麼可怕，因為美國從世界各國吸收了近8兆美元的資金，不正是投資的天堂嗎？

楊總裁在簡報最中肯的部分，在於指出增加國內投資有助於降低資金淨流出，但是接著卻說政府宜擴大公共投資以提振內需。楊總裁應該很清楚，對於民間匯出資金到境外投資證券，央行可說是重重關卡、壁壘以待之。透過信託方式投資，每年還要付出可觀的管理費用，民眾若不是因為在台灣找不到投資標的，幹嘛辛辛苦苦走這一遭？

美國前聯準會主席柏南克，在全球金融海嘯期間，大膽、大規模地採用量化寬鬆的非典型貨幣政策，就是要透過數量工具刺激民間投資。美國的央行作為成功地解救了美國和全球的經濟，英國、日本和歐元區也紛紛跟進採用量化寬鬆。可見得，提振民間投資是央行的重要職責。不知道我國央行是出了什麼問題，竟然把創造有利民間投資環境的任務，自作主張地轉換成由政府擴大公共投資，難道又是順便宣傳前瞻基建嗎？

歸根究柢來說，貨幣體系內資金流出比例持續偏高，一則當然反映了民眾對新台幣資產缺乏信心，另外也顯示台灣的金融環境無法支撐穩定的長期投資。台灣產業難以轉型，與民間投資連年低迷關係密切，改善台灣的金融環境，當然是央行職責所在！

央行有2000位優秀的人才，只要能夠不死盯美元匯率，走出彭淮南的陰影，要擺脫為資金外逃負責的宿命，絕對不是難事！

（作者為開南大學財務金融系副教授）

(中國時報)