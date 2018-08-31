準公托政策 神話變笑話

2018年08月31日 04:11 中國時報 林建成

隨著各地幼兒園陸續開學，大多數家長煩惱的問題，想必就是今年8月1日開始上路的準公共化托育政策了。

儘管政府端出準公共化補助，但民眾難以理解的是，為何政府還沒與多數的私立幼兒園、私立托嬰中心，以及保母等完成簽約，政策就急著上路？甚至是拖到開辦的前一刻才拿出所謂的準公共化合約。行政院倉促丟出一個不僅公托倡導型團體反對，托育服務業者也不買單，就連各縣市首長也「雞飛狗跳」，而家長更是看得到卻吃不到的政策？如此粗糙的決策過程，難道不需要有人負政治責任？

目前家長最大的困擾是哪裡有簽約的準公共化「加盟店」？以及政府如何確保「加盟店」的照顧品質？政府不該將家長找不到準公共化的問題用延長兩個月的緩衝期來搪塞，更不該將簽約的「加盟店」視同為優質的托育服務。因為賴揆所謂的「準公共化」並不等同於準公共化，如果不先釐清問題的本質，想解決民眾托育問題有如緣木求魚。

根據《幼兒教育及照顧法》第9條規定，縣市政府等委託或接受非營利組織申請辦理非營利幼兒園時需用國有土地或建築物者，得由國有財產管理機關以出租方式提供使用。另依據教育部《國民及學前教育署補助辦理非營利幼兒園作業要點》，政府也提供準公共化的非營利幼兒園，包括新設建築物裝修及購置教學設備費、教保設備費、業務費等各項補助費用。

相較於非營利幼兒園，雖然同樣都是準公共化，但賴揆今年8月上路的「準公共化」只提供家長托育費用補助，並不提供簽約的私幼、私托等業者包括土地、建築物及各項設備、修繕、業務等費用補助，但卻比照非營利幼兒園要求業者遵守政府訂定的收費標準，以及需配合調高幼教人員的待遇。政府如此離譜的制度設計，不僅是在吃托育服務業者的豆腐，更形同透過利誘家長要求私立幼兒園、私立托嬰中心，及保母等配合政府「做功德」。

兒童教保聯合總會、幼兒教育聯合總會已公開宣布「不加入準公共化」，同時還向公平交易委員會提出檢舉，指控政府聯合壟斷托育市場。此舉不僅是讓急於尋找準公共化托育的家長更加絕望，更恐將是導致賴揆「準公共化」神話幻滅的最後一根稻草。

至於行政院政務委員林萬億拿OECD國家和日本安倍政府來反駁業者所提出的聯合壟斷指控，更是讓賴揆的神話淪為笑話。試問林政委，上述這些國家的托育公共化難道也跟賴揆的準公共化一樣，是用補貼家長托育費用來要求業者「做功德」嗎？。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)