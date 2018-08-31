2018年08月31日 04:11 中國時報 潘家鑫

823豪雨造成台灣西南部嚴重水患，也為總統府帶來公關災難。總統、副總統在淹水後搭雲豹車勘災、金門家族旅遊，執政形象嚴重受損，其公關團隊難辭其咎，或許是因為原本的粉飾太厚，脫妝後竟露出斑駁的殘臉。

政治人物的形象模塑，在影像媒體時代是政治公關的核心，所謂「一張照片勝過千言萬語」。相對地，從閱聽眾的角度而言，對於一張照片、一個畫面會根據個人不同的經驗與需求，產生不同的解讀與詮釋，早期政治傳播學者即借用日本大導演黑澤明的奧斯卡獎電影片名《羅生門》一詞，概念化此一現象，而政治公關所要做的，就是操弄媒體呈現的畫面框架，引導或強化觀眾接收的是對自己有利的形象。

當然，在傳統媒體時代，閱聽眾的訊息來源有限，幾家主流媒體內容的操弄，與重要的產製者編輯記者做公關，相較於社群媒體時代的眾聲喧嘩，範圍小也較容易控制。而網路散布真偽難辨的言論，美國與台灣執政者紛紛嚴打假新聞，作為控制包括不利訊息的藉口與手段。

以搭雲豹車勘災為例，還好有災民在現場直播，網友們才能看到蔡總統宛如「神隱少女」在水面上行車，又像女皇巡行般面帶笑容對臣民揮手，憤怒的災民則攔車要小英下車用走的，體驗災民痛苦。隨後，綠營人士就在臉書上指媒體斷章取義、製造假新聞；接著更傳出「小英在雲豹車上笑著揮手」的照片，一上傳臉書就被刪，也有網友說照片一按讚就被刪或帳號被鎖。另有媒體人指出，總統在雲豹車上露出頭微笑揮手已夠突兀，但攝影官站在車上對著小英猛拍更突兀。

當然，攝影官的職責是為了宣傳小英民胞物與，捕捉的畫面應該是從小英的視角與民「同框」。這種宣傳視角，讓人想起教科書級的經典宣傳影片、曾獲威尼斯雙年展金獎肯定的《意志的勝利》，是由知名女導演里芬斯塔爾為希特勒在1934年出席納粹黨代表大會而拍攝，當希特勒搭敞篷車巡行紐倫堡市區時，他站起來接受夾道民眾歡迎，攝影師跟拍的畫面，以眾多渺小群眾為背景，對比呈現希特勒側面或背面巨大的腦袋，以製造偉大形象的宣傳效果。但蔡英文的宣傳團隊似乎沒想到現場會有民眾開直播，反而在網路上造成反效果。

此外，正副總統未出席八二三炮戰60周年活動也就罷了，副總統陳建仁竟在隔天偷偷摸摸帶著家人赴金門旅遊，結果被目擊民眾爆料，遭批評棄南部水患於不顧。令人匪夷所思的是，公關操作講求圓融，建立良好關係與形象，正常的行程豈不是應該光明正大參加周年活動，接下來參訪，與民眾公開合影，為形象加分？難道是因為民進黨的族群偏見，讓天主教聖騎士副總統遭致惡評？這讓我想起因種族偏見被上帝處罰在魚腹中3天的「落跑先知」約納，陳建仁堪稱未善盡職分的「落跑騎士」。（作者為文化大學廣告系助理教授）

(中國時報)